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Месси: «Очень хочу хорошо выступить на Кубке Америки»

сегодня, 03:06

Капитан «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси поделился ожиданиями от Кубка Америки-2021.

Я очень взволнован, очень хочу хорошо выступить. В предыдущем Кубке Америки мы оставили хорошее впечатление, но мы не должны останавливаться на этом. Мы хотим становиться лучше.

Последние отборочные игры мы провели очень хорошо. К сожалению, с тех пор прошло уже много времени, и мы не могли снова собраться вместе. Мы должны постараться как можно скорее вернуться в нужное русло и продолжать прогрессировать.

У нас очень хороший состав, это важно. Команда должна быть очень крепкой, учитывая то, какие задачи стоят перед нами.

Вчера стало известно о том, что Кубок Америки-2021 пройдёт в Бразилии.

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Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 07:10
Гном, ты мешаешь сборной
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:58
Желание возможно и есть только вот возможности у карлика ограничены.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:02
Аргентина опять будет надеяться на футбольного бога.
Little Caprice
Little Caprice
сегодня в 03:40
"В предыдущем Кубке Америки мы оставили хорошее впечатление" - обыграли Катар и Венесуэлу (уау!), проиграли Колумбии и Бразилии, сыграли вничью с Парагваем. Победа над Чили за 3 место выглядит, скорее, исключением из правил. Действительно круто выступили.
ОПС
ОПС
сегодня в 03:19
Желание, конечно похвальное.
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