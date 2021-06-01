Месси: «Очень хочу хорошо выступить на Кубке Америки»

Капитан «Барселоны» и сборной Аргентины поделился ожиданиями от Кубка Америки-2021.

Я очень взволнован, очень хочу хорошо выступить. В предыдущем Кубке Америки мы оставили хорошее впечатление, но мы не должны останавливаться на этом. Мы хотим становиться лучше.

Последние отборочные игры мы провели очень хорошо. К сожалению, с тех пор прошло уже много времени, и мы не могли снова собраться вместе. Мы должны постараться как можно скорее вернуться в нужное русло и продолжать прогрессировать.

У нас очень хороший состав, это важно. Команда должна быть очень крепкой, учитывая то, какие задачи стоят перед нами.