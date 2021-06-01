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Азар: «Надеюсь, полностью восстановлюсь к игре с Россией»

сегодня, 02:33
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия12.06.2021 в 22:00 Не начался

Полузащитник «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар рассказал о своём состоянии. 12 июня бельгийцы сыграют против сборной России в 1-м туре Евро-2020.

У меня всё ещё немного болит бедро. Я не мог помочь «Реалу» на поле, и поэтому взял отдых на прошлой неделе. Теперь нужно посмотреть, должен ли я сперва тренироваться индивидуально. Конечно, я готов не на все сто. Но психологически я в порядке, а физическая форма постепенно станет прежней. Надеюсь, полностью восстановлюсь к 12 июня.

Азар также подчеркнул, что не намерен покидать «Реал».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:15
нет, так сильно спешить не надо ...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 05:11
Совсем стеклянный стал парень.
ОПС
ОПС
сегодня в 04:21
Лечись,лечись и никуда не торопись.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 03:04
Ну это как карта ляжет.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:41
Займись лучше своим здоровьем , ты сейчас не соперник для ДЗЮБПУЛА !!!
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