Азар: «Надеюсь, полностью восстановлюсь к игре с Россией»

Полузащитник «Реала» и сборной Бельгии рассказал о своём состоянии. 12 июня бельгийцы сыграют против сборной России в 1-м туре Евро-2020.

У меня всё ещё немного болит бедро. Я не мог помочь «Реалу» на поле, и поэтому взял отдых на прошлой неделе. Теперь нужно посмотреть, должен ли я сперва тренироваться индивидуально. Конечно, я готов не на все сто. Но психологически я в порядке, а физическая форма постепенно станет прежней. Надеюсь, полностью восстановлюсь к 12 июня.