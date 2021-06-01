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Дания отказалась пускать российских болельщиков на матч Евро-2020

сегодня, 14:08
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ДанияДания21.06.2021 в 22:00 Не начался

Власти Дании приняли решение не пускать российских болельщиков на игру Евро-2020 в Копенгагене.

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев в письме генеральному директору УЕФА Мартину Каллену выразил обеспокоенность этим решением датчан.

Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз» крайне обеспокоена ситуацией вокруг невозможности допуска на игру группового этапа Евро-2020 в Дании болельщиков сборной России, которые приобрели билеты на матч.

Просим вас оперативно изучить возможность допуска болельщиков на матч и предложить механизм решения проблемы.

Данное решение связано с рекомендациями Европейского союза для национальных правительств, согласно которым пускать в ЕС разрешено всех, кто прошел вакцинацию одобренными вакцинами. Российские вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» в число одобренных не входят.

Матч сборной России против Дании пройдет 21 июня в Копенгагене в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата Европы.

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Все комментарии
X-GadZ
X-GadZ
сегодня в 19:17
В этом новости явный вкус русофобии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 19:12
Вопрос надо выносить в международные суды.
Это невиданная наглость, пупки Земли мать их...!
1-я конная
1-я конная ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 18:20
Если бы прививались - проблем бы не было. Но у большинства как оказалось 5g головного мозга и привито всего около 15%
112910415
112910415
сегодня в 17:48
вот это удар ...
Пепс
Пепс ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 17:46
Сам то привился?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 17:15
Какая Дания ,какая Европа ? Мы что ,КОВИД победили в стране ? Чего тут все расслабились -то ? Каждый день в Москве по 2-3,5 тысячи новых заболевших ! И это ещё заниженные цифры ! Каждый день насчитываю по 40 машин скорой помощи ,и это только в своём районе ! Вот когда у нас будет как в Китае 7- 10 заболевших в день по всей стране ,тогда и будем мечтать ! Спасибо ,что хоть у датчан с головой всё в порядке !
d_fincher
d_fincher
сегодня в 17:14
Европа есть Европа. Куда мы лезем?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ abramjan (раскрыть)
сегодня в 16:57
Они тявкают из своей будки от страха,знают что мы добрые и не станем обижать немощных!
berda2003
berda2003
сегодня в 16:57
каждая шавка считает своим долгом тявкнуть - КОГДА мы закроем рот, хотя бы таким микробам, как дания???
abramjan
abramjan
сегодня в 16:06
Унижают Россию кому не лень а по зомбоящику все песни поют как все нас уважают и боятся
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 15:52
Доиграются, эти политики со своей политикой...В душе мысли, чтобы не рухнул, где-нибудь очередной самолёт..
На алтарь во все времена приносили в жертву простой народ, что датчани, и не только, доказывают своими нервишками.
stanichnik
stanichnik ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
сегодня в 15:51
Спросите любого моряка, коих немало на soccere, запрещено ли им въезжать в страны Евросоюза, да даже тем же нашим спортсменам и делегациям. А вообще не вижу смысла дальше вести этот бесполезный диалог. Вы меня всё равно не переубедите в обратном, но и для Вас ваша позиция тоже вижу тверда. Всё же верю, что ситуация как-то разрешится.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 15:42
Вот такие они - датчане !
Аксинья
Аксинья
сегодня в 15:42, ред.
Приношу извинения всем знатокам русской литературы, Четверостишье которое я тут вставил принадлежит Федору Тютчеву а не Афанасию Фету.
Просто я его не скопировал, а написал из памяти.
Храневец
Храневец ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 15:41
Ваши слова да Богу в уши !
Ravshan878
Ravshan878
сегодня в 15:31
Аксинья привет.Не переживай Дзюба своими74р... быстро наведёт порядок.Говорят там поклонники Дзю восторге от74 кардио балетом дачани только на нервы действуют. Психологический война.Одними словами🐐.)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:26
О каком равенстве в состязании речь ??
Или вообще без болельщиков...или с болельщиками обеих команд...
Любое другое решение - предвзятость в сторону одной из команд...

Неожиданная трусливость датчан расстроила....
Думал пободаемся с ними в равных условиях...
Брулин
Брулин
сегодня в 15:25
РФС об отказе Дании пускать болельщиков: «Сделаем все, чтобы обеспечить поддержку сборной. Россия разрешила въезжать всем обладателям билетов»
ДСА
ДСА
сегодня в 15:20
И снова политика вмешивается в спорт.
Брулин
Брулин
сегодня в 15:20
Власти Дании не планируют пускать иностранных болельщиков на Евро. так пишет РФС

заголовок разжигает неокрепшие умы. ядреной по ним шандарахнуть!
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 15:19
По текущим рекомендациям ЕС в Евросоюз разрешен только въезд тех, кто привился одной из сертифицированных в ЕС вакцин. То есть странам ЕС рекомендовано запрещать въезд из России в данный момент. Нужно понимать, что именно главы государств ЕС и согласовывали это решение.
Roger Young
Roger Young
сегодня в 15:15
политика опять политика
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 15:10
Во гнильё, уже не знают как выкаблучиваться.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Ministri Krasnodar (раскрыть)
сегодня в 15:07
Въезд разрешить,а вот выезд хрен! Пусть гады тут,вместе с нами мучаются! 😜🤣🤣🤣🤣
stanichnik
stanichnik ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
сегодня в 15:04
Евросоюз по мимо Дании входят ещё и Германия с Голландией, а также Испанией и Италией, но они не ограничивают въезд наших болельщиков, а Дания ограничивает.
alexgurzan
alexgurzan ответ Аксинья (раскрыть)
сегодня в 15:00
.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:45
Пусть они не пускают наших болельщиков....\
А мы не пустим их в плей офф ЧЕ....
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 14:43
Доиграется старушка Европа, рано или поздно, в этом нет никаких сомнений.
Anton Hohlov
Anton Hohlov
сегодня в 14:41
Дания, в отличии от России, все свои матчи играет дома, поэтому никаких рычагов давления на них нет.
Твой Арсен
Твой Арсен
сегодня в 14:40
Зачем тогда продавали билеты россиянам, если их пускать не хотят? Как будто никто не знал, что они привиты Спутником, и как будто решение их не пускать только сегодня принято. Не смогли организовать проведение матчей на своей территории. За это наказывать надо. И деньги за билеты пусть возвращают. В Питере вроде матчи ЧЕ проводить хотят. Можно на них не пустить иностранных болельщиков.
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