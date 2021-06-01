Дания отказалась пускать российских болельщиков на матч Евро-2020

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сегодня, 14:08

Власти Дании приняли решение не пускать российских болельщиков на игру Евро-2020 в Копенгагене.

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев в письме генеральному директору УЕФА Мартину Каллену выразил обеспокоенность этим решением датчан.

Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз» крайне обеспокоена ситуацией вокруг невозможности допуска на игру группового этапа Евро-2020 в Дании болельщиков сборной России, которые приобрели билеты на матч. Просим вас оперативно изучить возможность допуска болельщиков на матч и предложить механизм решения проблемы.

Данное решение связано с рекомендациями Европейского союза для национальных правительств, согласно которым пускать в ЕС разрешено всех, кто прошел вакцинацию одобренными вакцинами. Российские вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» в число одобренных не входят.

Матч сборной России против Дании пройдет 21 июня в Копенгагене в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата Европы.