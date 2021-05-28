Емельянов пропустит 6-12 месяцев после операции на позвоночнике

Полузащитник «Урала» Роман Емельянов перенес успешную операцию на позвоночнике.
На восстановление 29-летнему футболисту потребуется от 6 до 12 месяцев.
На днях Роман Емельянов был прооперирован в Москве. Операция была на позвоночнике. Она прошла успешно. Период восстановления нашего футболиста может занять от 6 до 12 месяцев.— ФК Урал (@FCURAL) May 28, 2021
🙏🏻 Желаем Роме скорейшего выздоровления! Очень ждём на футбольном поле! pic.twitter.com/gYAPf1GcJE
Напомним, что недавно Емельянов продлил контракт с клубом.