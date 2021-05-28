Емельянов пропустит 6-12 месяцев после операции на позвоночнике

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вчера, 14:08

Полузащитник «Урала» перенес успешную операцию на позвоночнике.

На восстановление 29-летнему футболисту потребуется от 6 до 12 месяцев.

На днях Роман Емельянов был прооперирован в Москве. Операция была на позвоночнике. Она прошла успешно. Период восстановления нашего футболиста может занять от 6 до 12 месяцев.



🙏🏻 Желаем Роме скорейшего выздоровления! Очень ждём на футбольном поле! pic.twitter.com/gYAPf1GcJE — ФК Урал (@FCURAL) May 28, 2021

Напомним, что недавно Емельянов продлил контракт с клубом.