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Емельянов пропустит 6-12 месяцев после операции на позвоночнике

вчера, 14:08

Полузащитник «Урала» Роман Емельянов перенес успешную операцию на позвоночнике.

На восстановление 29-летнему футболисту потребуется от 6 до 12 месяцев.

Напомним, что недавно Емельянов продлил контракт с клубом.

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вчера в 15:01
А что произошло? И почему новости "короткие"?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:16
Скорейшего выздоровления парню!
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