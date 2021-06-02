Анчелотти: «Я счастлив, что Роналду забивает много голов за „Ювентус“»

Новый главный тренер «Реала» прокомментировал слухи о том, что нападающий «Ювентуса» может вернуться в мадридский клуб.

Я очень привязан к нему, но я не люблю говорить об игроках, которые находятся в другом клубе. У него есть контракт с «Ювентусом», и мне это [разговоры о трансфере] кажется неправильным. Я рад за Роналду, рад, что он до сих пор забивает много голов в «Ювентусе». Он забил 35 голов в этом сезоне, нельзя сказать, что он находится на стадии завершения карьеры.