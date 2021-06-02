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Анчелотти: «Я счастлив, что Роналду забивает много голов за „Ювентус“»

сегодня, 21:09

Новый главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал слухи о том, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может вернуться в мадридский клуб.

Я очень привязан к нему, но я не люблю говорить об игроках, которые находятся в другом клубе. У него есть контракт с «Ювентусом», и мне это [разговоры о трансфере] кажется неправильным. Я рад за Роналду, рад, что он до сих пор забивает много голов в «Ювентусе». Он забил 35 голов в этом сезоне, нельзя сказать, что он находится на стадии завершения карьеры.

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Все комментарии
Project Pandora
Project Pandora ответ Дима Логинов (раскрыть)
сегодня в 21:34
А кроме фотожаб аргументы есть?
Gelious
Gelious ответ Дима Логинов (раскрыть)
сегодня в 21:32
Согласен. Только Роналду способен играть в штрафной, где борьба ожесточеннее всего, а пространства меньше всего. Браво, КриРо
Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 21:11
Нет ничего удивительного, что Роналду забивает много. Но гол голу рознь.

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