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«Интер» отказался продавать Лаутаро в «Атлетико» за 50 млн евро

сегодня, 00:43

«Атлетико» хотел приобрести нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.

Как сообщается, «матрасники» сделали миланскому клубу предложение по трансферу аргентинца в размере 40-50 млн евро, однако сразу же получили отказ. «Интер» даже не стал рассматривать это предложение, «нерадзурри» уведомили «Атлетико», что им придётся заплатить в два раза больше, если мадридский клуб хочет заполучить игрока.

«Интер» стремится продлить контракт с Лаутаро, стороны находятся в продвинутой стадии переговоров.

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Все комментарии
Kostya P.
Kostya P.
сегодня в 01:35
За такую сумму не удивительно , что отказались.
allemz
allemz
сегодня в 01:11
Хотел бы видеть его в МС, он в оттяжке хорош под нападающим (гляньте его стату, если бы не его полезная игра, Лукаку вряд ли бы набил отличную стату), а на острие Делапа из академии наигрывать, малыш легко бы спрогрессировал до игрока старта, имея за спиной такого сильного помощника - был бы шикарный вариант
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:58, ред.
Очень всё просто, не хочешь как хочешь !!!
Пройдёмся по базару, а вось дешевле найдём !!!
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