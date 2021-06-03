«Интер» отказался продавать Лаутаро в «Атлетико» за 50 млн евро

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сегодня, 00:43

«Атлетико» хотел приобрести нападающего «Интера» .

Как сообщается, «матрасники» сделали миланскому клубу предложение по трансферу аргентинца в размере 40-50 млн евро, однако сразу же получили отказ. «Интер» даже не стал рассматривать это предложение, «нерадзурри» уведомили «Атлетико», что им придётся заплатить в два раза больше, если мадридский клуб хочет заполучить игрока.

«Интер» стремится продлить контракт с Лаутаро, стороны находятся в продвинутой стадии переговоров.