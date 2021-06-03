«Зенит» объявил о выкупе Чистякова у «Ростова»

Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков подписал с «Зенитом» контракт до конца сезона-2024/2025.
«3 июня 2021 года стало известно о том, что футбольные клубы „Зенит“ и „Ростов“ достигли соглашения о переходе воспитанника петербуржцев на постоянной основе. Сине-бело-голубые поздравляют Дмитрия Чистякова с окончательным возвращением в Санкт-Петербург и желают продолжить трофейную коллекцию вместе с „Зенитом“, — сообщает пресс-служба санкт-петербургского клуба.
Чистяков играл за „Зенит“ на правах аренды из „Ростова“ с октября 2020 года.
Ранее сообщалось, что „Зенит“ сделал предложение „Брагантино“ по Клаудиньо.
Кризис же.
Одним Хабаровском обошлись!
Кризис же.
Одним Хабаровском обошлись!
Это усиление ???
Вроде и без Чистякова есть 4 воспитанника ....необходимых для заявки в еврокубки....
Это усиление ???
Вроде и без Чистякова есть 4 воспитанника ....необходимых для заявки в еврокубки....
Приятней радоваться за нашего Димона, чем за Дриуссёна...
Приятней радоваться за нашего Димона, чем за Дриуссёна...