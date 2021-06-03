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«Зенит» объявил о выкупе Чистякова у «Ростова»

сегодня, 18:27

Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков подписал с «Зенитом» контракт до конца сезона-2024/2025.

«3 июня 2021 года стало известно о том, что футбольные клубы „Зенит“ и „Ростов“ достигли соглашения о переходе воспитанника петербуржцев на постоянной основе. Сине-бело-голубые поздравляют Дмитрия Чистякова с окончательным возвращением в Санкт-Петербург и желают продолжить трофейную коллекцию вместе с „Зенитом“, — сообщает пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Чистяков играл за „Зенит“ на правах аренды из „Ростова“ с октября 2020 года.

Ранее сообщалось, что „Зенит“ сделал предложение „Брагантино“ по Клаудиньо.

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Все комментарии
Smoke Buddah
Smoke Buddah ответ ermak6848 (раскрыть)
сегодня в 19:48
Написано НА ПРАВАХ АРЕНДЫ выступал за Ростов)
ermak6848
ermak6848
сегодня в 19:27
Переманят деньгами и условиями парня - ак бабке не ходи..
Шуnя771
Шуnя771 ответ memphis (раскрыть)
сегодня в 19:24
Царскими, червонцами, золотыми..)
STVA 1
STVA 1 ответ memphis (раскрыть)
сегодня в 19:17
Говорят намного дороже 55 000)
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 19:15
Нет в Питере своих Аршавиных !
oncha
oncha
сегодня в 19:12
Очень средненький игрок, такой только для цска.
Levadia
Levadia ответ memphis (раскрыть)
сегодня в 19:04
Ну ты загнул!
Кризис же.
Одним Хабаровском обошлись!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:49
Лишь бы теперь давали играть, а не полировать лавку !!!
Конфедерат
Конфедерат
сегодня в 18:48
Не понятно зачем
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:48, ред.
Лимит лимитыч в действии...
Это усиление ???
Вроде и без Чистякова есть 4 воспитанника ....необходимых для заявки в еврокубки....
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 18:46
В аренду сдадут
particular
particular
сегодня в 18:35
Всех всё устроило...
Приятней радоваться за нашего Димона, чем за Дриуссёна...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 18:34
О цене молчок.....).
beefs
beefs
сегодня в 18:33
ИМЕЮТ ПОЛНОЕ ПРАВО...
memphis
memphis
сегодня в 18:33
За 50000 руб?
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