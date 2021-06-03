«Зенит» объявил о выкупе Чистякова у «Ростова»

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сегодня, 18:27

Защитник «Ростова» подписал с «Зенитом» контракт до конца сезона-2024/2025.

«3 июня 2021 года стало известно о том, что футбольные клубы „Зенит“ и „Ростов“ достигли соглашения о переходе воспитанника петербуржцев на постоянной основе. Сине-бело-голубые поздравляют Дмитрия Чистякова с окончательным возвращением в Санкт-Петербург и желают продолжить трофейную коллекцию вместе с „Зенитом“, — сообщает пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Чистяков играл за „Зенит“ на правах аренды из „Ростова“ с октября 2020 года.

Ранее сообщалось, что „Зенит“ сделал предложение „Брагантино“ по Клаудиньо.