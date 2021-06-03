«Локомотив» подтвердил уход Сухины

Пресс-служба «Локомотива» подтвердила информацию, что начальник команды Станислав Сухина покидает московский клуб.

Железнодорожники приняли решение не продлевать контракт.

Футбольный клуб «Локомотив» принял решение не продлевать контракт со Станиславом Сухиной, который занимал должность начальника основной команды.



Благодарим Станислава Валерьевича за сотрудничество и желаем ему успехов в дальнейшей карьере. pic.twitter.com/y9BZPgyQLs