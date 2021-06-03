«Локомотив» подтвердил уход Сухины

Пресс-служба «Локомотива» подтвердила информацию, что начальник команды Станислав Сухина покидает московский клуб.
Железнодорожники приняли решение не продлевать контракт.
Футбольный клуб «Локомотив» принял решение не продлевать контракт со Станиславом Сухиной, который занимал должность начальника основной команды.— «Локомотив» (@fclokomotiv) June 3, 2021
Благодарим Станислава Валерьевича за сотрудничество и желаем ему успехов в дальнейшей карьере. pic.twitter.com/y9BZPgyQLs
Напомним, что недавно Сухина угодил в серьезный скандал.
Он же помогал Локо, чтобы их лояльно судили.
Он же помогал Локо, чтобы их лояльно судили.