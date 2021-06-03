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«Локомотив» подтвердил уход Сухины

сегодня, 15:05

Пресс-служба «Локомотива» подтвердила информацию, что начальник команды Станислав Сухина покидает московский клуб.

Железнодорожники приняли решение не продлевать контракт.

Напомним, что недавно Сухина угодил в серьезный скандал.

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 16:09
Суховато попрощались с Сухиной.
Он же помогал Локо, чтобы их лояльно судили.
Mangur
Mangur
сегодня в 15:14
Перестройкаткоманлы требует новых решений.
Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 15:09
Потеря. Для Сухины все двери были открыты, а теперь в некоторые даже постучать не сможешь.
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