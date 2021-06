«Кристал Пэлас» объявил о продлении на два года контракта с нападающим .

Прежнее соглашение было рассчитано до 30 июня 2021 года.

Christian Benteke has signed a two-year contract extension with the club! ✍️