Бывший главный тренер «Спартака» оценил шансы сборной России на Евро-2020.

Чего жду от команды? Побед, настроения. Прошлый чемпионат мира, который прошел в России, оставил большее впечатление своей организацией, и игрой команды. Если они повторят этот успех, это будет хорошо.

Черчесов — сильный тренер. Конечно, сильный. Тут не может быть двух мнений. Другое дело — кому-то он нравится, кому-то — нет, где-то с ним согласны, где-то — нет, но он большой тренер.

Сборная России вполне может выйти из группы на Евро. Если будут старания, то и удача придет в равных играх. Любая команда — сильная, даже те, кто не считается фаворитом. Например, Финляндия не такая простая, чтобы все силы концентрировать на Бельгии или Дании.