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Старков: «Черчесов — сильный тренер»

04 июня 2021, 09:48

Бывший главный тренер «Спартака» Александр Старков оценил шансы сборной России на Евро-2020.

Чего жду от команды? Побед, настроения. Прошлый чемпионат мира, который прошел в России, оставил большее впечатление своей организацией, и игрой команды. Если они повторят этот успех, это будет хорошо.

Черчесов — сильный тренер. Конечно, сильный. Тут не может быть двух мнений. Другое дело — кому-то он нравится, кому-то — нет, где-то с ним согласны, где-то — нет, но он большой тренер.

Сборная России вполне может выйти из группы на Евро. Если будут старания, то и удача придет в равных играх. Любая команда — сильная, даже те, кто не считается фаворитом. Например, Финляндия не такая простая, чтобы все силы концентрировать на Бельгии или Дании.

Недавно сборная России в товарищеском матче с Польшей сыграла вничью 1:1.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:56
крепкий мужик !
а тренер - нет, не очень
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
04 июня в 12:46
Тренирище,как выразился профессиональный 74р.
Мessi 10
Мessi 10
04 июня в 11:31
В физическом плане наверно да, крепкий мужик. В профессиональном плане - очень спорно.
Caniggia
Caniggia
04 июня в 10:49
Наверное, такой же сильный, как и сам великий Старков?
STVA 1
STVA 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
04 июня в 10:46
Да надоело уже )) Проехали уже давно тот ЧМ
Liverpoolets
Liverpoolets
04 июня в 10:36
Старков это с обиды что ли или на вред?
Shustriy
Shustriy
04 июня в 10:28
Черчесов, Аленичев, Тихонов, Ледяхов, Юран.........
Федор Паршунин
Федор Паршунин
04 июня в 10:28
Возможно подходящей по менталитету к сборной России, а тренерский талант Стаса - величина довольно спорная.
particular
particular
04 июня в 10:21
Про размеры и значимость Стаса говорить неуместно... А начинать нам придётся из положения андердога, без особых надежд и иллюзий...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
04 июня в 10:06
Неудивительно, что спартач спартача нахваливает.
ДАША Д
ДАША Д
04 июня в 10:03
Надо бы чего-нибудь и выиграть.
swed27
swed27
04 июня в 10:02
С сильным тренером надо до финала доходить
Шуnя771
Шуnя771
04 июня в 09:59
В.С. Высоцкий. "Игра"

"...Шифер стал на хитрости пускаться:
Встанет, пробежится — и назад.
Предложил турами поменяться —
Ну еще б ему меня не опасаться,
Когда я лёжа жму сто пятьдесят!

Вот я его фигурку смерил оком,
И когда он объявил мне шах,
Обнажил я бицепс ненароком,
Даже снял для верности пиджак."
sihafazatron
sihafazatron
04 июня в 09:53
посмотрим, что скажут после евро...
а то все эти победы над саудитами и мертвой испанией превозносят уж очень сильно
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