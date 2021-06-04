Бывший главный тренер «Спартака» Александр Старков оценил шансы сборной России на Евро-2020.
Чего жду от команды? Побед, настроения. Прошлый чемпионат мира, который прошел в России, оставил большее впечатление своей организацией, и игрой команды. Если они повторят этот успех, это будет хорошо.
Черчесов — сильный тренер. Конечно, сильный. Тут не может быть двух мнений. Другое дело — кому-то он нравится, кому-то — нет, где-то с ним согласны, где-то — нет, но он большой тренер.
Сборная России вполне может выйти из группы на Евро. Если будут старания, то и удача придет в равных играх. Любая команда — сильная, даже те, кто не считается фаворитом. Например, Финляндия не такая простая, чтобы все силы концентрировать на Бельгии или Дании.
Недавно сборная России в товарищеском матче с Польшей сыграла вничью 1:1.
а тренер - нет, не очень
а тренер - нет, не очень
"...Шифер стал на хитрости пускаться:
Встанет, пробежится — и назад.
Предложил турами поменяться —
Ну еще б ему меня не опасаться,
Когда я лёжа жму сто пятьдесят!
Вот я его фигурку смерил оком,
И когда он объявил мне шах,
Обнажил я бицепс ненароком,
Даже снял для верности пиджак."
"...Шифер стал на хитрости пускаться:
Встанет, пробежится — и назад.
Предложил турами поменяться —
Ну еще б ему меня не опасаться,
Когда я лёжа жму сто пятьдесят!
Вот я его фигурку смерил оком,
И когда он объявил мне шах,
Обнажил я бицепс ненароком,
Даже снял для верности пиджак."
а то все эти победы над саудитами и мертвой испанией превозносят уж очень сильно
а то все эти победы над саудитами и мертвой испанией превозносят уж очень сильно