Талалаев: «Есть задача — развитие чеченской молодёжи»

Главный тренер «Ахмата» рассказал о главных задачах клуба.

Есть задача — развитие чеченской молодёжи, которая должна получать практику, расти. Ещё говорили с руководством о том, что качество игры не должно страдать. В Чечне есть традиции. Грозный для всех всегда был внутренне страшным выездом. Сейчас я прожил в Грозном год, у меня нет зажатости. Всё достаточно открыто. Всё изменилось очень сильно. Летели обратно со спартаковскими болельщиками после игры, они все говорят, что всё поменялось. Город чистый, на стадионе всё спокойно. Больше 1000 в Грозный у «Спартака» никогда не выезжало, а здесь около 1500 человек было. Они их хорошо поддерживали, наши тоже завелись. Хорошая была атмосфера, как и сам футбол. Хоть меня и не удовлетворила двигательная активность: самая слабая игра за весну.

Слова Дзюбы про Грозный видел. Но я не комментирую слова людей. Я привык совершать поступки, их я готов комментировать. Если Артём приедет в Грозный и забьёт хет-трик без левых пенальти, то тогда можно поговорить. Когда шёл в «Ахмат», я столкнулся с большим количеством стереотипов. Все же рассказывают, что состав назначают сверху, на трибуны загоняются люди и так далее. Мы прожили год, все стереотипы постепенно разрушились. Не так страшен чёрт, как его малюют. В Грозном всё намного лучше и спокойнее.