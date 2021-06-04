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Талалаев: «Есть задача — развитие чеченской молодёжи»

04 июня 2021, 10:08

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал о главных задачах клуба.

Есть задача — развитие чеченской молодёжи, которая должна получать практику, расти. Ещё говорили с руководством о том, что качество игры не должно страдать. В Чечне есть традиции. Грозный для всех всегда был внутренне страшным выездом. Сейчас я прожил в Грозном год, у меня нет зажатости. Всё достаточно открыто. Всё изменилось очень сильно. Летели обратно со спартаковскими болельщиками после игры, они все говорят, что всё поменялось. Город чистый, на стадионе всё спокойно. Больше 1000 в Грозный у «Спартака» никогда не выезжало, а здесь около 1500 человек было. Они их хорошо поддерживали, наши тоже завелись. Хорошая была атмосфера, как и сам футбол. Хоть меня и не удовлетворила двигательная активность: самая слабая игра за весну.

Слова Дзюбы про Грозный видел. Но я не комментирую слова людей. Я привык совершать поступки, их я готов комментировать. Если Артём приедет в Грозный и забьёт хет-трик без левых пенальти, то тогда можно поговорить. Когда шёл в «Ахмат», я столкнулся с большим количеством стереотипов. Все же рассказывают, что состав назначают сверху, на трибуны загоняются люди и так далее. Мы прожили год, все стереотипы постепенно разрушились. Не так страшен чёрт, как его малюют. В Грозном всё намного лучше и спокойнее.

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Все комментарии
доктоР7
доктоР7
05 июня в 10:01
" Если Артём приедет в Грозный и забьёт хет-трик без левых пенальти, то тогда можно поговорить." А вот с этого момента поподробней, пожалуйста!
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
04 июня в 12:05
С молодежкой надо работать и в психологическом плане, то, что было в матче с Локо ни в какие ворота не влазиет, очень стыдно за это. И тем более Локо был в гостях у нас.
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
04 июня в 11:40, ред.
Эх, когда наступит время, когда в составе будут играть 3-4 местных игроков. В ПЛ это очень сложно. Удачи команде и тренеру в новом сезоне. Как болельщики, все простим, безволие-никогда.Клуб должен сам зарабатывать, кроме спонсоров, брать молодых, развивать их и выгодно продавать. Сложное время, на выживание, каждый трансфер должен быть выверенным.
Hryak Shashlyk
Hryak Shashlyk
04 июня в 10:33
Талаев не тренер, а демагог.
Cat01
Cat01
04 июня в 10:12
Путь самый верный
shlomo
shlomo
04 июня в 10:11
Если есть задача, то выполнайте
drug01
drug01
04 июня в 10:11
Это влажная задача
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