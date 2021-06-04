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Караваев: «Нравится Бундеслига, этот чемпионат подошёл бы мне»

04 июня 2021, 11:41

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился мнением о планах на будущее.

Однажды я хотел бы вернуться в Европу. В России я играю в одном из лучших клубов, мы выигрываем титулы, регулярно играем в Лиге чемпионов, но я всегда помню об этой цели. Например, я стараюсь следить за всеми топ-5 чемпионатами.

С детства мне очень нравится Бундеслига. Я думаю, что этот чемпионат подошёл бы мне. К тому же немецкий футбол очень близок к голландскому [Караваев играл за «Виттес»]. Но сейчас мне также нравятся Премьер-Лига и Ла Лига. Не забываю и о Лиге 1 и Серии А, которые также являются топовыми чемпионатами. Честно говоря, я не ставлю себе границ в этой области.

Напомним, что Караваев выступал в Европе за «Дуклу», «Яблонец» и «Виттес».

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Все комментарии
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
04 июня в 13:31
Мечтать не вредно! Но для начала нужно Брюгге, Боруссию и Лацио научиться обыгрывать! А все что ты смог - это забить полякам, да и то пробив во вратаря, скажи спасибо что он ноги растопырил!
Аксинья
Аксинья
04 июня в 13:22, ред.
Шальке подойдет и спонсор тот же что и у Зенита...Газпром мечты сбываются ))
Ванечка
Ванечка
04 июня в 13:08
Возможно мечта и осуществится
ДСА
ДСА
04 июня в 12:08
Во вторую бундеслигу точно возьмут.
Бубнин
Бубнин
04 июня в 11:59
Про ФНЛ тоже не надо забывать.
swed27
swed27
04 июня в 11:54
На Боруссию Слава намекает
sv_1969
sv_1969
04 июня в 11:46
Улыбает: мне бы подошла Бундес))Ты бы подошел?Вот этот вопрос надо задать себе!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
04 июня в 11:44
Рановато тебе в Бундес...
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