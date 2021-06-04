Караваев: «Нравится Бундеслига, этот чемпионат подошёл бы мне»

Защитник «Зенита» поделился мнением о планах на будущее.

Однажды я хотел бы вернуться в Европу. В России я играю в одном из лучших клубов, мы выигрываем титулы, регулярно играем в Лиге чемпионов, но я всегда помню об этой цели. Например, я стараюсь следить за всеми топ-5 чемпионатами.

С детства мне очень нравится Бундеслига. Я думаю, что этот чемпионат подошёл бы мне. К тому же немецкий футбол очень близок к голландскому [Караваев играл за «Виттес»]. Но сейчас мне также нравятся Премьер-Лига и Ла Лига. Не забываю и о Лиге 1 и Серии А, которые также являются топовыми чемпионатами. Честно говоря, я не ставлю себе границ в этой области.