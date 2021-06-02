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Генсек УЕФА: «„Ювентус“, „Реал“ и „Барселона“ могут быть исключены из ЛЧ»

сегодня, 17:22

Генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис прокомментировал информацию о том, что «Ювентус», «Реал» и «Барселона», которые всё ещё официально не покинули Суперлигу, могут быть исключены из Лиги чемпионов.

Если они не соблюдают правила, они могут быть исключены из Лиги чемпионов. Это возможно. Если они нарушили закон, им придется столкнуться с последствиями.

На данный момент у нас нет контактов с «Ювентусом», «Реалом» и «Барселоной», чтобы найти решение вне суда. Если они не согласны с решениями дисциплинарных органов, они имеют право подать апелляцию в CAS. Пока ни один игрок не станет платить за жадность Суперлиги, каждый сможет представлять свою страну на Евро-2020.

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Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 19:58
Вы не можете отвечать на комментарии Байкал-38, т.к. он добавил Вас в игнор

Именно так, чемпионат России, чемпионат Англии или Ла Лига проводятся под эгидой УЕФА. Я всё правильно понимаю, дорогой друг. Рекомендую Вам почитать об этом немного больше.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 19:55
Да уже определитесь с ними, а то друг другу только угрожают и не более
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 19:50
Дима Логинов
А разве чемпионат России (РПЛ) и чемпионат Англии (АПЛ) или Испании (Ла Лига) и т.д. проводятся под эгидой УЕФА?
Вы немного не правильно имеете представления об этом.
УЕФА под своей эгидой проводит только международные соревнования клубов и сборных, во внутренних чемпионатах она максимум может рекомендовать, но никак не вмешиваться.
К примеру какое отношение УЕФА имеет кубку России или к кубку Англии? Да никакого!
А вот тут самое интересное в каждой стране существуют федерации, так вот через них и играют клубы в еврокубках и сборные. Федерации добровольно подписывают соглашения с УЕФА и никто их не заставляет это делать.
Кстати федерации все поддержали УЕФА и ФИФА. Что здесь могут сделать клубы? Только два варианта. Первый выйти из УЕФА и ФИФА и сделать свой коммерческий турнир, второй не стоить из себя "избранных", остаться и играть со всеми клубами.
Вот только загвоздка, а захотят ли игроки играть за эти клубы? Думаю, что это утопия и провал.
Да вы говорите монополия, а вы сейчас попробуйте, выйти с канистрой на трассу и сказать, что вы новая нефтяная компания!
Революция не всегда хорошо, в 99,9 % это плохо. в 00,1% это был побег из курятника.
морозз
морозз
сегодня в 19:46
Всё правильно, раньше бунтовщиков сажали на кол и рубили им головы...теперь всего лишь озвучивают им предстоящее наказание!
youtomee
youtomee ответ Feanor1993 (раскрыть)
сегодня в 19:27
и что они там будут делать втроем в той лиге? другие же отказались, как только им пригрозили, и они снова не будут все это затевать
Hamman
Hamman
сегодня в 19:23
У УЕФА и тройки ,, революционеров" идёт игра под названием Битва Взглядов. Ждут кто моргнет первым.
Rattlehead
Rattlehead ответ Дима Логинов (раскрыть)
сегодня в 19:23
Никто не запрещает недовольным покинуть УЕФА и создать альтернативу. Свои чемпионаты, свою Лигу Чемпионов, свой ЧЕ и т.д. Клубы являются членами УЕФА, а не собственностью, поэтому вольны её покинуть по собственному желанию и действовать без ограничений.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Feanor1993 (раскрыть)
сегодня в 19:11
Давайте останемся каждый при своём мнении!
Я лично конечно хочу больше смотреть матчей типа Барса-Реал, МС-Реал, ПСЖ-Барса, Бавария-Юве и так далее, но я против, что у других клубов был бы отобран шанс сыграть с этими командами.
А вообще я за то, что бы вернутся к старой схеме Кубка чемпионов, Кубка Кубков и Кубка УЕФА! А вот организовать коммерческий турнир с интересами всех клубов... почему бы и нет. Но позиционировать его сугубо коммерческим и не в коем случае его не ставить в ровень с еврокубками.

Сейчас же вы не понимаете суть происходящего. Сегодня Реал, Барса, Юве и другие, а завтра Испания, Италия, Германия, Франция, Англия... турнир сборных. А что нам с челядью играть то?! Мы избранные...
Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 19:06
Плохо не то, что клубы хотят создать что-то наподобие Суперлиги, плохо то, что все турниры, проводимые в футболе, находятся в руках одной организации - нет никаких альтернатив, если не рассматривать всерьёз коммерческие игры в ОАЭ или Катаре, которые УЕФА/ФИФА не координирует, но позволяет клубам провести там несколько игр в предсезонке.
До УЕФА каждая страна проводила свои чемпионаты, кубки и другие турниры при этом никак не пересекаясь с клубами из другой страны. Футбольные чиновники стран захотели весь европейский футбол привести к общей платформе и создали организацию, координирующую их действия. Эта организация создала уже международные кубки для повышения интереса к футболу, да и просто по спортивному принципу - интересно же кто сильнее. А со временем эта организация из простого помощника превратилась в монополиста, диктующего всем участникам условия. И поскольку нет альтернативы, то клубам приходится принимать правила игры данной организации, хотя она задумывалась совсем не для этого - клубы тогда устанавливали правила(вернее национальные федерации), а УЕФА служила связующим звеном, координатором.
Власть развращает. Дошло теперь до того, что своё же детище против тебя и пошло. Именно поэтому клубы и захотели альтернативу. Было бы прекрасно, если бы Лигу Чемпионов проводила одна организация, Лигу Европы - другая, Чемпионат Мира - третья...Была бы конкуренция и каждая структура боялась бы повышать себе зарплаты в пандемию или брать взятки - клубы могли бы отказаться от одного турнира(читай - от этой организации) и договориться с другой и создании нового турнира - в такой ситуации другая организация была бы только за новшество - новые участники, больше прибыль и перспективы.
Суперлига обнажила главное - нужно что-то делать с монополией ФИФА/УЕФА в футболе.
sash71
sash71
сегодня в 18:52
Ничего УЕФА с ними не сделает потому как эта тройца даёт приличный денежный приток для самой УЕФА.
Feanor1993
Feanor1993 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 18:52
Некогда искать. Почитай подробное высказывание Переса. Он там многое объясняет.
cska1948
cska1948 ответ Feanor1993 (раскрыть)
сегодня в 18:50
Разве создатели СЛ что-нибудь говорили о создании лиги для команд более низкого уровня? Да им плевать на них с высокой колокольни! Думают только о себе! Если УЕФА запретит участникам СЛ играть на ЧЕ, и ЧМ, то через пару-тройку лет в Суперлиге не останется классных игроков и эти клубы банально обанкротятся!
Feanor1993
Feanor1993 ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 18:49
Никто не говорит, "ВЫ челядь, не будем с вами играть", это УЕФА так преподносит. Каждому своё, будем наблюдать. Лично мне всё равно под какой эгидой будет играть клуб, за который я болею. Я и серию Б с удовольствием смотрел. Я не за бабки и титулы поддерживаю клуб, мне не важно где он будет выступать. Сейчас большинство воспринимает новшество в штыки, но стоит закрутится колесу и будут смотреть все как ни в чём не бывало.
И ещё по поводу челяди. Разве вам ЛЧ, ЛЕ и Лига Конференций ничего не напоминает?)
Вот уже своего рода ущемление по классовому признаку)))
Перес обозначал, что лига не будет закрытой и спортивные принципы в последствии будут сохранены.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Feanor1993 (раскрыть)
сегодня в 18:44
Не согласен! Футбол для всех!
разве можно забыть победы ЦСКА над Реалом 1:0 в Москве и 3:0 в Мадриде? Я радовался этой победе, а меня хотят лишить этого!!! Да пускай в последнее время у нас не очень получается, но меня хотят и этого лишить, Локо, ЦСКА, Спартак, Зенит одерживали замечательные и красивые победы над грандами, а тут нам говорят, что вы челядь и вы нам не ровня, мы с вами не будем играть. Думаю такое же мнение и у других клубов, болельщиков в Европе, в каждой стране.
А сейчас Пересу и Ко. сказали: "Хотите играть, играйте, но без нас". Но они не хотят без УЕФА и в этом их проигрыш! Если они уверенны, если они себя считают избранными, то пусть идут, пусть докажут, что у них есть яйца! Но кишка тонка, без УЕФА они никто!!!
cska1948
cska1948 ответ Feanor1993 (раскрыть)
сегодня в 18:43
Вы какие товарищеские турниры имеете ввиду? Если турниры на сборах, то это один из этапов подготовки к сезону.
Feanor1993
Feanor1993 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 18:42
Во-первых чемпионы этих стран никогда не выигрывали и не выиграют ЛЧ. Вот ожидание подобного - утопия.
Во-вторых, они будут играть в менее престижной лиге, за соответствующие призовые и там возможно что-то выиграют и получат шанс сыграть в суперлиге и получать большие деньги. В третьих, если клубы суперлиги будут с деньгами им можно втридорога пихать игроков и зарабатывать на этом, только для этого нужно не кокориных растить. Тоже веский мотив к развитию)
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 18:41
Троица выйдет из СЛ и на этом всё закончится миром.
Feanor1993
Feanor1993 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 18:39
1) А почему они товарищеские турниры и сборы не запрещают? Потому что там денег нет)))
2) На меня работала семья, параллельно пытались строить свой бизнес, я не препятствовал, у них не ладилось. А когда закрутились им пришлось самим от меня уйти, иначе не разорвёшься. Человек ищет где лучше. В этом мире всем желающим работать и зарабатывать найдётся место. Только начните.
cska1948
cska1948 ответ Feanor1993 (раскрыть)
сегодня в 18:39
Скажите, какие права не будут ущемлены у клубов России, Болгарии, Румынии, Польши, Греции, Австрии и далее по списку? И откуда у них появится БОЛЬШЕ денег?
cska1948
cska1948 ответ Feanor1993 (раскрыть)
сегодня в 18:28
А разве УЕФА запрещает создание Суперлиги? УЕФА говорит: выходите из под нашей юрисдикции и играйте где хотите! Организаторы Суперлиги говорят, что СЛ создаётся для КОНКУРЕНЦИИ! Скажите, вы потерпите в своей фирме человека, который будет работать у вас и в это же время создаст фирму-конкурента вашему бизнесу и при этом не захочет покидать вашу фирму?
Feanor1993
Feanor1993 ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 18:27
Коррупционеры УЕФА этой челядью лишь прикрываются. ОНи хотят показать, что без НИХ все никто. А по факту им придётся считаться с тройкой оппозиционеров.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 18:25
Полностью согласен с такими жёсткими мерами, хоть и являюсь поклонником Юве и Барсы.
Feanor1993
Feanor1993 ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 18:25
Так это уефа искажает действительность. Права других никак не будут ущемлены, а напротив, больше власти и денег будет у клубов, а меньше у чиновников. Всё должно решаться на поле, а не в кабинетах. А в ЛЧ уже лет 20-25 всё в кабинетах решается. За 25 лет лишь Реал в финале у Байера, Порту и дважды Бавария честно выигрывали этот турнир. Остальные чемпионы скандальные. И даже ВАР ничего не изменил.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Feanor1993 (раскрыть)
сегодня в 18:23
Это сейчас когда уже дали по рукам можно кричать о подобном. Изначально это было указанно, что одни богатые, короли жизни, а остальные нищие и нам не стоит с ними водиться.
Вот сейчас реальный шанс доказать, что эти команды избранные и что с челядью им не водиться.
Но вся фишка, что они без этой челяди никто!!! И им придётся покается, помяни моё слово!!!
Feanor1993
Feanor1993 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 18:22
ПРивет, ВАлерий.
НЕ совсем так. Официально ещё ни один из клубов Суперлиги не вышел из турнира. Контракт подписан и его никто ещё в одностороннем порядке не расторгал, выплатив компенсацию остальным. Другие клубы вышли лишь формально. К тому же сейчас бы самое время исключить, ведь ЧЕ на носу, ещё один козырь, что бы игроки разбегались. Но не исключают же. Тянут резину. А почему? Не всё тут просто. Может и заигралась троица, но вряд ли без серьёзной юридической базы. ПОка нам лишь искаженную инфу преподносят уефашные коррупционеры. Будем наблюдать, какой ход сделает тройка.
Feanor1993
Feanor1993 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 18:18
Вот это и страшно. Отсутствие конкуренции порождает коррупцию, вседозволенность и приводит к регрессу и упадку. Кидались лозунгами, что футбол принадлежит болельщикам, а на деле показывают, что он принадлежит только чиновникам УЕФА, а точнее футбол - болельщикам, а выручка с него - чиновникам. А теперь задумайтесь, где УЕФА развивал футбол? КУда вкладывали прибыль? Ответ прост - рассовывали по карманам.
Анд-м
Анд-м
сегодня в 18:16
Будет самое верное решении,и чем скорее тем лучше
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Feanor1993 (раскрыть)
сегодня в 18:16
Они меньжуются с созданием своей альтернативной лиги по двум причинам.
1. Если УЕФА исключит эти клубы из своего состава то игроки не смогут попасть на чемпионат мира или Европы. А оно им надо? Разбегутся 2/3 игроков. А с середнячками много бабла не насобираешь, на стадион ходить никто не будет.
2. Сейчас осталось 3 команды других желающих нет. Проводите свой турнир делите бабло на троих. Кто не даёт?
Ну как им проводить с тремя командами?
Вот и приходится им торговаться чтобы слиться с гордо поднятой головой...
Байкал-38
Байкал-38 ответ Feanor1993 (раскрыть)
сегодня в 18:15
Я хоть и симпатизирую Барсе (заметь не болею за неё, болею только за Локо), но до этого и сейчас высказываюсь за исключения Барсы из УЕФА.
Я за футбол, а не за шкурные вопросы. Мне такой турнир ущемляющий права других клубов не нужен.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:12
До этого вряд ли дойдет.
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