Генсек УЕФА: «„Ювентус“, „Реал“ и „Барселона“ могут быть исключены из ЛЧ»

Генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис прокомментировал информацию о том, что «Ювентус», «Реал» и «Барселона», которые всё ещё официально не покинули Суперлигу, могут быть исключены из Лиги чемпионов.
Если они не соблюдают правила, они могут быть исключены из Лиги чемпионов. Это возможно. Если они нарушили закон, им придется столкнуться с последствиями.
На данный момент у нас нет контактов с «Ювентусом», «Реалом» и «Барселоной», чтобы найти решение вне суда. Если они не согласны с решениями дисциплинарных органов, они имеют право подать апелляцию в CAS. Пока ни один игрок не станет платить за жадность Суперлиги, каждый сможет представлять свою страну на Евро-2020.