Генсек УЕФА: «„Ювентус“, „Реал“ и „Барселона“ могут быть исключены из ЛЧ»

Генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис прокомментировал информацию о том, что «Ювентус», «Реал» и «Барселона», которые всё ещё официально не покинули Суперлигу, могут быть исключены из Лиги чемпионов.

Если они не соблюдают правила, они могут быть исключены из Лиги чемпионов. Это возможно. Если они нарушили закон, им придется столкнуться с последствиями.