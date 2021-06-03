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«Спартак» оштрафовали на 60 тысяч рублей за твит «Привет, конюшня»

сегодня, 14:31

«Спартак» заплатит 60 тысяч рублей за некорректный твит («Привет, конюшня, как дела?») в адрес ЦСКА после победы в московском дерби. Такое решение принял комитет по этике РФС.

Армейцы тогда также попросили рассмотреть еще один скандальный пост, в котором было видео со словами «вы отстой» (цензурная версия).

«Красно-белым» кроме штрафа вынесли замечание. Решение было принято единогласно. «Спартак» может обжаловать его в течение трех дней после получения всех документов.

Ранее директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал обращение ЦСКА в РФС.

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Все комментарии
Николай Еремеев
Николай Еремеев
сегодня в 15:30, ред.
Что так мало то с этой юридической конторы, ради галочки что ли сумма ???
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 15:29
Меньше одной тысячи баксов ... смешно.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 15:25
Можно было и на 60 млн наказать с федуна не убудет.
Правда тут
Правда тут
сегодня в 14:59
Чо так мало на 60 лямов надо было штрафануть...
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 14:56
Не мы начали этот похабный базарный трёп и оскорбления от официальных лиц, если люди понимающие и адекватные, то должны извиниться за инцендент ими же созданный.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 14:55
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ trimetil (раскрыть)
    сегодня в 14:55
    Руй направит в правильное русло ребят и всех пройдем
    Дима Логинов
    Дима Логинов
    сегодня в 14:54
    Копейки для клуба. Во избежание подобных инцидентов надо разик дать техническое поражение - Спартак бы сразу и про ЛЧ забыл, и язык за зубами научился бы держать. А 60 тысяч что они, Федун на обед больше тратит. Наказывать нужно так, чтобы неповадно было в другой раз и себе и другим.
    trimetil
    trimetil ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 14:54
    По традиции не пройдет квалификацию.
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 14:51
    Пострадали из-за коней.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 14:50
    Мы в ЛЧ заработаем в тысячу раз больше
    Belgie2009
    Belgie2009
    сегодня в 14:49
      VeniaminS
      VeniaminS
      сегодня в 14:46
      Правильное решение.
      Александр Лобарёв 1
      Александр Лобарёв 1
      сегодня в 14:46
      Лучше извиниться и всё, не нужно до шпаны дворовой скатываться. Спартак для нас противник, но не враг. И больщики Спартака просто болельщики другого клуба к которым тоже надо уважительно относиться, в конце концов ходим на одну работу и живём часто в одних дворах. Всем привет.
      Ironigor
      Ironigor
      сегодня в 14:43
      Я надеюсь теперь Фетисов станет хотя бы немного умнее. Нельзя допускать такие высказывания на официальных сайтах клубов. Всем Добра !!!
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      сегодня в 14:38
        LOpp
        LOpp
        сегодня в 14:35
        на плакали
        sv_1969
        sv_1969
        сегодня в 14:33
        А что такого)))
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