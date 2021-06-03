«Спартак» оштрафовали на 60 тысяч рублей за твит «Привет, конюшня»

1622719903

сегодня, 14:31

«Спартак» заплатит 60 тысяч рублей за некорректный твит («Привет, конюшня, как дела?») в адрес ЦСКА после победы в московском дерби. Такое решение принял комитет по этике РФС .

Армейцы тогда также попросили рассмотреть еще один скандальный пост, в котором было видео со словами «вы отстой» (цензурная версия).

«Красно-белым» кроме штрафа вынесли замечание. Решение было принято единогласно. «Спартак» может обжаловать его в течение трех дней после получения всех документов.