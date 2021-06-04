Скалони — о ничьей с Чили: «Сложный отбор, трудные соперники»

Главный тренер сборной Аргентины подвёл итоги матча с Чили в рамках отборочного этапа ЧМ -2022 (1:1).

Отборочный этап непрост, соперники трудные. Но у меня сложилось ощущение, что наша команда всегда играет на победу.

Положительный момент заключается в том. что команда была постоянно нацелена на атаку, в то время как соперник практически ничего не создал.

Этот результат ни при каких обстоятельствах не изменит наших планов на игру в Колумбии.