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Скалони — о ничьей с Чили: «Сложный отбор, трудные соперники»

04 июня 2021, 07:38
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина1 : 1Логотип футбольный клуб ЧилиЧилиМатч завершен

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони подвёл итоги матча с Чили в рамках отборочного этапа ЧМ-2022 (1:1).

Отборочный этап непрост, соперники трудные. Но у меня сложилось ощущение, что наша команда всегда играет на победу.

Положительный момент заключается в том. что команда была постоянно нацелена на атаку, в то время как соперник практически ничего не создал.

Этот результат ни при каких обстоятельствах не изменит наших планов на игру в Колумбии.

Результат встречи также прокомментировал капитан аргентинской команды Лионель Месси.

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Все комментарии
dеigandre
dеigandre
04 июня в 08:52
Вышвыривать Месси из сборной давно пора
И ставить уже командную игру. Сколько можно уже издеваться над сборной в угоду Месси?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
04 июня в 07:53
Может карлика на скамейку посадить.
ДСА
ДСА
04 июня в 07:52
Еще ничего не потеряно.
sv_1969
sv_1969
04 июня в 07:49
Ожидаемый тяжёлый матч
swed27
swed27
04 июня в 07:45
Один Месси в поле не воин
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