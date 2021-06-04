Скалони — о ничьей с Чили: «Сложный отбор, трудные соперники»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони подвёл итоги матча с Чили в рамках отборочного этапа ЧМ-2022 (1:1).
Отборочный этап непрост, соперники трудные. Но у меня сложилось ощущение, что наша команда всегда играет на победу.
Положительный момент заключается в том. что команда была постоянно нацелена на атаку, в то время как соперник практически ничего не создал.
Этот результат ни при каких обстоятельствах не изменит наших планов на игру в Колумбии.
Результат встречи также прокомментировал капитан аргентинской команды Лионель Месси.
И ставить уже командную игру. Сколько можно уже издеваться над сборной в угоду Месси?
И ставить уже командную игру. Сколько можно уже издеваться над сборной в угоду Месси?