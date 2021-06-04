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Ибрагимович: «Доннарумма мог бы стать для „Милана“ новым Мальдини»

04 июня 2021, 08:58

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал уход из команды голкипера Джанлуиджи Доннаруммы.

Мне очень жаль, что Доннарумма покидает клуб. Он вырос в «Милане», он мог бы быть вратарем команды в течение двадцати лет. Конечно, может быть, и не двадцати, потому что он не Ибра. Но он самый лучший вратарь в мире. Доннарумма мог бы стать «мистером Миланом», как Паоло Мальдини. Я не знаю, уйдёт ли он из команды, но я бы посоветовал ему остаться в «Милане».

Доннарумма отказался продлевать контракт с «Миланом», вратарь станет свободным агентом.

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
05 июня в 03:27
Пусть уходит. Экономия для клуба на зарплатах двух братьев будет значительная. Если чувак в 22 года хочет 10 миллионов, но при этом не подписывает контракт больше, чем на 1-2 сезона, чтобы снова шантажировать, значит, приоритеты у него такие. Пусть идет к шейхам и доит их.
Василий Корнечук
Василий Корнечук
04 июня в 10:22
что принимает Ибрагимович? Мальдини играл, когда в Италии было более менее нормально с экономикой и футболом. Сейчас и страна и футбол деградируют, что называется, не по дням. Да и какой Доннарума Мальдини?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
04 июня в 09:56
Может ещё останется!
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь
04 июня в 09:04
А стал БОЛТини)
КЭТиК
КЭТиК
04 июня в 09:00
Большие деньги развратили его.
VeniaminS
VeniaminS
04 июня в 08:58
Значит упустили.
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