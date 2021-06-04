Ибрагимович: «Доннарумма мог бы стать для „Милана“ новым Мальдини»

Нападающий «Милана» прокомментировал уход из команды голкипера .

Мне очень жаль, что Доннарумма покидает клуб. Он вырос в «Милане», он мог бы быть вратарем команды в течение двадцати лет. Конечно, может быть, и не двадцати, потому что он не Ибра. Но он самый лучший вратарь в мире. Доннарумма мог бы стать «мистером Миланом», как Паоло Мальдини. Я не знаю, уйдёт ли он из команды, но я бы посоветовал ему остаться в «Милане».