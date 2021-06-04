Месси: «Я доволен результатом, хоть мы и не победили Чили»

Капитан «Барселоны» и сборной Аргентины дал комментарий после отборочного матча ЧМ -2022 против Чили (1:1).

Прошло много времени с тех пор, как мы последний раз собирались вместе. Было нелегко вернуться [после такого перерыва]. Но мне кажется, что периодами мы показывали неплохую игру. Я доволен результатом, хоть нам и не удалось одержать победу.

Шаг за шагом мы снова должны стать сильнее.

Это был особенный матч — первый без Диего [Марадоны]. Мы знаем, что для него значила национальная команда, и знаем, что он был с нами.

Кроме того, это была особенная игра, учитывая текущую ситуацию в стране и в мире. Сейчас очень сложный период для всех нас.