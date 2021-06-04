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Месси: «Я доволен результатом, хоть мы и не победили Чили»

04 июня 2021, 05:41
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина1 : 1Логотип футбольный клуб ЧилиЧилиМатч завершен

Капитан «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси дал комментарий после отборочного матча ЧМ-2022 против Чили (1:1).

Прошло много времени с тех пор, как мы последний раз собирались вместе. Было нелегко вернуться [после такого перерыва]. Но мне кажется, что периодами мы показывали неплохую игру. Я доволен результатом, хоть нам и не удалось одержать победу.

Шаг за шагом мы снова должны стать сильнее.

Это был особенный матч — первый без Диего [Марадоны]. Мы знаем, что для него значила национальная команда, и знаем, что он был с нами.

Кроме того, это была особенная игра, учитывая текущую ситуацию в стране и в мире. Сейчас очень сложный период для всех нас.

Перед игрой с Чили была открыта статуя в честь Диего Марадоны.

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Все комментарии
Zhertva Liverpoolya
Zhertva Liverpoolya
04 июня в 10:34
Как можно быть довольным таким?
Belgie2009
Belgie2009 ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
04 июня в 10:27
Что бы с 11 метров бить)
ermak6848
ermak6848
04 июня в 10:17
слабых команд нет...
VeniaminS
VeniaminS
04 июня в 08:54
Слабовато для Аргентины.
dеigandre
dеigandre
04 июня в 08:53
Якорь и главная причина неудач сборной
И Барсу уже не первый год тянет вниз
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
04 июня в 07:54
В честь Диего надо было побадить!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
04 июня в 07:53
Чили не простой соперник, поэтому не удивлён результату.
ЮЗИК
ЮЗИК
04 июня в 07:11
Пока только красивые слова
Федор Паршунин
Федор Паршунин
04 июня в 06:55
Периодически (промежутками по пять - десять минут) и сборная Россия может показать неплохую игру, но повод ли это для оптимизма?
КЭТиК
КЭТиК
04 июня в 06:47
Канада на чемпионате мира по хоккею ещё хуже начинала...
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin ответ Против ЦСКА (раскрыть)
04 июня в 06:38
Он никогда и не был на это способен. В сборной запомнился только нытьём об уходе из нее.
112910415
112910415
04 июня в 06:30
ещё не вечер, прибавят !
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь
04 июня в 06:20
Месси давно измельчал, а его высказывания вместо смеха теперь вызывают отвращение.
Он уже рад голу с липового пенальти
Остапчук 67
Остапчук 67
04 июня в 06:00
Да он просто тряпка
Октябрь 1917
Октябрь 1917
04 июня в 05:58
Гном, ты зачем в сборной играешь?
Василий 50
Василий 50
04 июня в 05:54
А как же болельщики?
mihaluch
mihaluch
04 июня в 05:50
Даже доволен ничьей на своём поле.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
04 июня в 05:44
Он уже не способен заводить ни сборную, ни клуб
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