Боярский: «Черчесов вряд ли придёт в „Спартак“ после слов Салиховой»

Народный артист РФ и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал слова Заремы Салиховой о главном тренере сборной России Станиславе Черчесове.
Недавно Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, критично высказалась по поводу того, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов может однажды возглавить московский клуб.
Такие слова неуместны! Невежливо и некорректно! Не надо воспринимать данное заявление всерьез. Но так никто не говорит, не стоило этого делать. Черчесов ничего не будет отвечать.
Да и после таких слов Станислав Саламович вряд ли придет в «Спартак».
https://www.youtube.com/watch?v=pDSjm9nLm20
Или Мишанька намекает,что неплохо бы его в Зените видеть?))
Или Мишанька намекает,что неплохо бы его в Зените видеть?))