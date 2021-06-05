Боярский: «Черчесов вряд ли придёт в „Спартак“ после слов Салиховой»

Народный артист РФ и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал слова Заремы Салиховой о главном тренере сборной России .

Недавно Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, критично высказалась по поводу того, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов может однажды возглавить московский клуб.

Такие слова неуместны! Невежливо и некорректно! Не надо воспринимать данное заявление всерьез. Но так никто не говорит, не стоило этого делать. Черчесов ничего не будет отвечать.

Да и после таких слов Станислав Саламович вряд ли придет в «Спартак».