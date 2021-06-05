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Боярский: «Черчесов вряд ли придёт в „Спартак“ после слов Салиховой»

05 июня 2021, 12:02

Народный артист РФ и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал слова Заремы Салиховой о главном тренере сборной России Станиславе Черчесове.

Недавно Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, критично высказалась по поводу того, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов может однажды возглавить московский клуб.

Такие слова неуместны! Невежливо и некорректно! Не надо воспринимать данное заявление всерьез. Но так никто не говорит, не стоило этого делать. Черчесов ничего не будет отвечать.

Да и после таких слов Станислав Саламович вряд ли придет в «Спартак».

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:58
а вот это как раз радует !
ermak6848
ermak6848
вчера в 10:14
Вариант интересный..
mat73
mat73
вчера в 06:04
Вообще ни о чём,
Брулин
Брулин
05 июня в 17:28
Было бы хорошо, чтобы Черчесов стал вскоре тренером Зенита. Болельщики голубых от него в восторге, да и он сам лучше всего относится к зенитовцам.
Верг
Верг
05 июня в 16:26
Усатый павлин придет туда где есть деньги,много денег, если не сразу в спартак,то трамплином через динамо
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
05 июня в 15:26
    Cremen
    Cremen
    05 июня в 14:32
    Черчесов только для спартака и никуда иначе.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    05 июня в 13:30
    Зарема молодец, она скоро разгонит весь спартак а мишаня завидует, что у них нет своей заремы.
    makkie
    makkie
    05 июня в 13:21
    Вне зависимости от слов Заремы, Черчесова и правда не хочется видеть в Спартаке.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    05 июня в 13:12
    Михаил, не переживайте, забирайте этого гения тренерского цеха в "Зенит" для воссоединения с Дзюбой.
    Накир
    Накир
    05 июня в 12:54
    За базаром нужно следить всегда
    Заур-ЗВЕРЬ
    Заур-ЗВЕРЬ
    05 июня в 12:46
    эта Зарема такая молодая и такая дурная)))

    Caniggia
    Caniggia
    05 июня в 12:45
    Если Федун поманит длинным нефтяным долларом - не придёт - прибежит и плевать будет твердолобому на 41 его сожительницы.
    rubinovyi2
    rubinovyi2
    05 июня в 12:33, ред.
    А что,его кто-то приглашал в Спартак?))))
    Или Мишанька намекает,что неплохо бы его в Зените видеть?))
    sir_Alex
    sir_Alex
    05 июня в 12:26
    Возглавлял уже, больше не надо!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    05 июня в 12:24
    Собаки лают караван идёт...
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK- ответ mihaluch (раскрыть)
    05 июня в 12:23
    Прочитал "Он не совсем дурной" и все стало ясно!)
    mihaluch
    mihaluch
    05 июня в 12:22
      морозз
      морозз
      05 июня в 12:08
      Вот это хорошая новость, пусть Черчесов возглавляет любой клуб России кроме Спартака!
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