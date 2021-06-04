Орлов: «Надо, чтобы наши футболисты проявили героизм на Евро»

Комментатор Геннадий Орлов порассуждал о перспективах сборной России на чемпионате Европы.

Есть ли у России шанс выйти из группы? Небольшой. Это надо, чтобы наши футболисты проявили героизм. Если они выйдут из группы – это будет уже большой успех.

Дания или Финляндия? Кого стоит больше опасаться? Конечно, датчан. Дания и по рейтингу 10-я, что ли. Ну, в общем, она ближе к первым числам, чем сборная России, которая сейчас на 38-м месте в рейтинге.

И датчане. В составе все футболисты сборной играют в хороших клубах. У них хорошая команда. И они играют дома. Это тоже большой фактор.