Орлов: «Надо, чтобы наши футболисты проявили героизм на Евро»

Комментатор Геннадий Орлов порассуждал о перспективах сборной России на чемпионате Европы.
Есть ли у России шанс выйти из группы? Небольшой. Это надо, чтобы наши футболисты проявили героизм. Если они выйдут из группы – это будет уже большой успех.
Дания или Финляндия? Кого стоит больше опасаться? Конечно, датчан. Дания и по рейтингу 10-я, что ли. Ну, в общем, она ближе к первым числам, чем сборная России, которая сейчас на 38-м месте в рейтинге.
И датчане. В составе все футболисты сборной играют в хороших клубах. У них хорошая команда. И они играют дома. Это тоже большой фактор.
Зрители будут допущены, кроме российских. Они не пускают. Я, кстати, в этом самолете, там место у меня есть. Который должен был лететь в Копенгаген. Но, сказали, 7 числа будет последнее решение. Если УЕФА попросит датчан. Датчане закрываются таким фактором, что Россия в красной зоне по ковиду, и они боятся. Я кстати, уже сделал себе 2 вакцинации, но «Спутник» в Европе не считается.
Ранее стало известно, что Дания отказалась пускать на игру в Копенгаген российских болельщиков из-за ограничений по коронавирусу.
Не, это не про наших миллионэров)
Не, это не про наших миллионэров)