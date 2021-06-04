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Орлов: «Надо, чтобы наши футболисты проявили героизм на Евро»

04 июня 2021, 23:38

Комментатор Геннадий Орлов порассуждал о перспективах сборной России на чемпионате Европы.

Есть ли у России шанс выйти из группы? Небольшой. Это надо, чтобы наши футболисты проявили героизм. Если они выйдут из группы – это будет уже большой успех.

Дания или Финляндия? Кого стоит больше опасаться? Конечно, датчан. Дания и по рейтингу 10-я, что ли. Ну, в общем, она ближе к первым числам, чем сборная России, которая сейчас на 38-м месте в рейтинге.

И датчане. В составе все футболисты сборной играют в хороших клубах. У них хорошая команда. И они играют дома. Это тоже большой фактор.

Зрители будут допущены, кроме российских. Они не пускают. Я, кстати, в этом самолете, там место у меня есть. Который должен был лететь в Копенгаген. Но, сказали, 7 числа будет последнее решение. Если УЕФА попросит датчан. Датчане закрываются таким фактором, что Россия в красной зоне по ковиду, и они боятся. Я кстати, уже сделал себе 2 вакцинации, но «Спутник» в Европе не считается.

Ранее стало известно, что Дания отказалась пускать на игру в Копенгаген российских болельщиков из-за ограничений по коронавирусу.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:36
какой уж там героизм ...
Locomotive Breath
Locomotive Breath
05 июня в 11:37
За честь флага, за честь страны, ради миллионов болельщиков!
Не, это не про наших миллионэров)
sir_Alex
sir_Alex
05 июня в 10:08
Жив, курилка! «Дер Вар Сар», «Ден Ван Ваарт» 😉😂😁
Caniggia
Caniggia
05 июня в 09:33
После 3-х "героических" матчей на Евро нашим "героям" только и останется ответить всей стране классикой по Аршавину.
cska1948
cska1948
05 июня в 09:14
С призывом к героизму Орлов опоздал, эдак, лет на ТРИДЦАТЬ!
rubinovyi2
rubinovyi2
05 июня в 07:10
Героизм?Ты еще про патриотизм скажи,порасуждатель ты наш...))))
ЮЗИК
ЮЗИК
05 июня в 07:00
Про героизм это не к нашим футболистам
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
05 июня в 01:15
Дедпул еще тот герой, лишь бы с героизмом не переборщил!)
sv_1969
sv_1969
05 июня в 00:20
Героизм это к Артемке!Когда видео снимает он такой героизм проявляет!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
05 июня в 00:19
Героизм,это не про наших футболистов!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
05 июня в 00:01
Чтобы кого-то опасаться ,надо самому из себя что-то представлять ! А финны нас перебегают ,к гадалке не ходи ! У них скорости будь здоров какие . Про датчан я вообще молчу .
beefs
beefs
04 июня в 23:45
Так себе о пустом, скоро все увидим...
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