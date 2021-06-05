Газзаев: «По итогам товарищеских игр определится стартовый состав России»

Бывший тренер сборной России прокомментировал предстоящий товарищеский матч национальной команды против Болгарии.

До первой игры на чемпионате Европы, которая состоится 12 июня, остается недельный цикл. Я думаю, там уже определится стартовый состав, который будет выступать на Евро. По итогам встреч с Польшей и Болгарией, конечно же, определяется стартовый состав, который выйдет на первый матч. Надеюсь, что никто не получит травмы, все будут живы и здоровы, тогда у тренера будет выбор сильнейших игроков. Эти две товарищеские игры вошли в программу подготовки к матчам группового этапа чемпионата Европы. Сборы в Австрии и игры с Болгарией и Польшей позволят тренеру сделать выбор стартового состава.