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Газзаев: «По итогам товарищеских игр определится стартовый состав России»

05 июня 2021, 10:56
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 0Логотип футбольный клуб БолгарияБолгарияМатч завершен

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал предстоящий товарищеский матч национальной команды против Болгарии.

До первой игры на чемпионате Европы, которая состоится 12 июня, остается недельный цикл. Я думаю, там уже определится стартовый состав, который будет выступать на Евро. По итогам встреч с Польшей и Болгарией, конечно же, определяется стартовый состав, который выйдет на первый матч. Надеюсь, что никто не получит травмы, все будут живы и здоровы, тогда у тренера будет выбор сильнейших игроков. Эти две товарищеские игры вошли в программу подготовки к матчам группового этапа чемпионата Европы. Сборы в Австрии и игры с Болгарией и Польшей позволят тренеру сделать выбор стартового состава.

Ранее тренер сборной Станислав Черчесов рассказал, кто будет основным вратарем сборной на Евро.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:59
Бельгийцы следят, волнуются
Mangur
Mangur
05 июня в 16:18
Газзаев -капитан очевидность.
idres
idres
05 июня в 13:03
Посмотрим как Черчес определится
Федор Паршунин
Федор Паршунин
05 июня в 11:38
Состав уж точно определен на 98 процентов, скорее товарняки нужны, чтобы наиграть игровые связи и определенные схемы. По сути дела сборная имеет более слабые стартовые позиции, чем в 2018 году. При всем уважении к Шунину, у него очень небольшой международный опыт и позиции вратаря в сборной наверно наислабейшая за последний десяток лет. В защите нет Игнашевича, при котором даже Кутепов стал ЗМС, большой вклад в игру сборной в 2018 году внес Черышев, сейчас его форма очень далека от лучших образцов. При таком раскладе выход в одну восьмую уже можно будет считать большим успехом.
beefs
beefs
05 июня в 11:31
надо же раскрыл нам глаза, спасибо...
mihaluch
mihaluch
05 июня в 11:21
Состав уже давно определён.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
05 июня в 11:20
Газзаеву бы о думских делах заботиться, а не о футболе ..
jobss
jobss ответ volga.kot (раскрыть)
05 июня в 11:06, ред.
Добрый день!
Ваша ставка: тайм-матч НП2 – это ставка на то, что первый тайм завершится вничью, а вторая команда (гости) одержит победу по итогу полного матча. Пари считается выигрышным, если пройдут оба результата.
нечитайло
нечитайло
05 июня в 11:04
Надо постараться сегодня, показать весь потенциал
volga.kot
volga.kot
05 июня в 10:59
Доминикана - Барбадос было две ставки на ничью. Рассчитали только одну. Почему?
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