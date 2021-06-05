Орлов: «Патрон „Зенита“ так не влияет на состав, как Федун с женой»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов в эфире радио «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге поделился мнением о влиянии владельцев в российских клубах.

Знаете, хозяева разные. Я могу сказать, что у «Зенита» патрон команды [Алексей Миллер] очень деликатен, я его знаю давно. И он так не влияет, как влияет Галицкий на состав, как Федун со своей женой может влиять на состав. В «Зените» такого нет. У нас были очень высокого уровня тренеры. И тренерам отдавалась команда на откуп.