Орлов: «Патрон „Зенита“ так не влияет на состав, как Федун с женой»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов в эфире радио «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге поделился мнением о влиянии владельцев в российских клубах.
Знаете, хозяева разные. Я могу сказать, что у «Зенита» патрон команды [Алексей Миллер] очень деликатен, я его знаю давно. И он так не влияет, как влияет Галицкий на состав, как Федун со своей женой может влиять на состав. В «Зените» такого нет. У нас были очень высокого уровня тренеры. И тренерам отдавалась команда на откуп.
Недавно Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, критично высказалась по поводу того, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов может однажды возглавить московский клуб.
"К сожалению, не получилось взять в команду Сашу Кокорина, который был важен для нас. Для борьбы за выход из группы в Лигу чемпионов нам были нужны два игрока. Я говорил об этом руководству. Но, к сожалению, пока не вышло взять тех двоих, о которых шла речь."
Кто это за питерская Зарема, уж не САМ ли....
P.S. Оказывается Зенит не вышел из группы ЛЧ потому что Кокорин не играл!)
"К сожалению, не получилось взять в команду Сашу Кокорина, который был важен для нас. Для борьбы за выход из группы в Лигу чемпионов нам были нужны два игрока. Я говорил об этом руководству. Но, к сожалению, пока не вышло взять тех двоих, о которых шла речь."
Кто это за питерская Зарема, уж не САМ ли....
P.S. Оказывается Зенит не вышел из группы ЛЧ потому что Кокорин не играл!)
Миллер - патрон.
Дюков - ?
Миллер - патрон.
Дюков - ?