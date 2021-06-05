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Орлов: «Патрон „Зенита“ так не влияет на состав, как Федун с женой»

05 июня 2021, 11:32

Футбольный комментатор Геннадий Орлов в эфире радио «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге поделился мнением о влиянии владельцев в российских клубах.

Знаете, хозяева разные. Я могу сказать, что у «Зенита» патрон команды [Алексей Миллер] очень деликатен, я его знаю давно. И он так не влияет, как влияет Галицкий на состав, как Федун со своей женой может влиять на состав. В «Зените» такого нет. У нас были очень высокого уровня тренеры. И тренерам отдавалась команда на откуп.

Недавно Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, критично высказалась по поводу того, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов может однажды возглавить московский клуб.

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Все комментарии
Верг
Верг ответ 311 (раскрыть)
05 июня в 16:50
Как бы она ей и остается,мамочка эскортниц москоу зарема зап..ухватуллина
311
311
05 июня в 16:20
А что это Федун женился? Зарема вроде эскортницей была!)
rubinovyi2
rubinovyi2
05 июня в 14:12
Не хочется Генахе терять место у кормушки...
ABir
ABir
05 июня в 13:11
Миллер наемный работник на государственной трубе, по этому и не может сильно влиять. Главная его забота - своё место не потерять
Ванечка
Ванечка
05 июня в 13:00
Спорное высказывание
Aris
Aris
05 июня в 12:40
От этих патронов игроки бегут как черт от ладана. Особенно никто не хочет переступать через труп!
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ порт (раскрыть)
05 июня в 12:15
А зачем вам большой кошелек?! И 50 тысяч хватит! Всего то пару метров газовой трубы из северного потока!)
морозз
морозз
05 июня в 12:11
Миллер с высоты башни Газпрома на Финском заливе выдаёт Орлову зарплату, так что он невинен и пушист!
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
05 июня в 12:09, ред.
Так может господин Орлов расскажет нам кто влияет на состав?! Насколько помню Семак хотел вернуть Кокорина из аренды в Сочи, но какой-то "патрон" не позволил!

"К сожалению, не получилось взять в команду Сашу Кокорина, который был важен для нас. Для борьбы за выход из группы в Лигу чемпионов нам были нужны два игрока. Я говорил об этом руководству. Но, к сожалению, пока не вышло взять тех двоих, о которых шла речь."

Кто это за питерская Зарема, уж не САМ ли....
P.S. Оказывается Зенит не вышел из группы ЛЧ потому что Кокорин не играл!)
ermak6848
ermak6848
05 июня в 12:05
Геннадий Сергеевич в курсе всех дел на этой " кухне "...
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ makkie (раскрыть)
05 июня в 12:04
Гильза!)
порт
порт ответ sihafazatron (раскрыть)
05 июня в 11:53
У бензоколонки кошелёк не меньше.
makkie
makkie
05 июня в 11:51
Футбольная загадка:

Миллер - патрон.
Дюков - ?
sihafazatron
sihafazatron
05 июня в 11:34
Очень влияет кошелёк этого патрона)
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