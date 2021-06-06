«Зенит» близок к подписанию Клаудиньо за 15 млн евро

«Зенит» ведет работу над трансфером полузащитника «Брагантино» Клаудиньо.
Журналист Бренно Беретта сообщает, что петербургский клуб близок к покупке 24-летнего хавбека за 15 млн евро + бонусы.
Отмечается, что «Брагантино» сохранит за собой процент от суммы последующего трансфера.
Вот и он должен поднимать паруса у берегах нивы.
Вот и он должен поднимать паруса у берегах нивы.
Кино продолжается в зените.
хаха
Кино продолжается в зените.
хаха
Очень техничный и креативный игрок, да еще с перспективой роста.
Очень техничный и креативный игрок, да еще с перспективой роста.
Что касается Клаудиньо, то раз Зенит так настойчив, значит он того стОит.
Дождёмся окна и покупки, а потом обсудим. По игре...
Что касается Клаудиньо, то раз Зенит так настойчив, значит он того стОит.
Дождёмся окна и покупки, а потом обсудим. По игре...