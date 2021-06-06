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«Зенит» близок к подписанию Клаудиньо за 15 млн евро

вчера, 15:12

«Зенит» ведет работу над трансфером полузащитника «Брагантино» Клаудиньо.

Журналист Бренно Беретта сообщает, что петербургский клуб близок к покупке 24-летнего хавбека за 15 млн евро + бонусы.

Отмечается, что «Брагантино» сохранит за собой процент от суммы последующего трансфера.

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Все комментарии
valt134
valt134
вчера в 20:39
Для Зенита-Газпрома-Пенсионеров России-это не сумма!!! Малком не даст соврать.
Ravshan878
Ravshan878 ответ Gunslinger (раскрыть)
вчера в 20:36
Спасибо за поправку дружище.)
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 17:54
агент Клаудиньо: "у нас нет никаких переговоров с Зенитом"
protest58us
protest58us ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:40
по цене качеству бесспорно, но если Малком выходит играть условно против ЦСКА,Спартака и других так сказать грандов( без обид но весь футбол у нас в упадке) то уровень Малкома виден, но если когда покупали Халка/Витселя было ощущение что Зенит в Европе минимум не опозорится.....и там были очень хорошие отрезки, с покупкой Малкома такого ощущения нет.
Gunslinger
Gunslinger ответ Ravshan878 (раскрыть)
вчера в 17:27
Нева пишется через "Е" и с большой буквы, ежели ты про название реки, а не про машину автопрома. :)
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 17:16
Отряд Бриганина.Наш девиз Клаудинто поднимет паруса.⛴.
Вот и он должен поднимать паруса у берегах нивы.
112910415
112910415
вчера в 17:11
а хороший ведь игрок ...
13 RUS
13 RUS
вчера в 17:02
Клалдылдиньо в пару с рукастым стопроцентный успех
4pw4zn84ua95
4pw4zn84ua95 ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
вчера в 16:29, ред.
😂очень смешно
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 16:14
Зенит как всегда ведёт блестящую трансферную политику,что и доказывает результат в лиге чемпионов.
ЛОСЬ РОГАТЫЙ
ЛОСЬ РОГАТЫЙ
вчера в 16:04
Я только ЗА как и многие!!
Кино продолжается в зените.
хаха
Anton Hohlov
Anton Hohlov
вчера в 15:59
Облакодиньо
makkie
makkie
вчера в 15:52
Если приедет, то украсит РПЛ.
Очень техничный и креативный игрок, да еще с перспективой роста.
particular
particular
вчера в 15:43, ред.
Покупка бразика наверняка гарантирует успехи в ближайшие сезоны и ознаменует собой начало эпохи восхождения клуба к высотам европризнания...😉
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ protest58us (раскрыть)
вчера в 15:42
Согласись, что Вендел получше Малкома будет особенно с учетом соотношения цена/ качество
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 15:39
А Дзюбинье даже за 1 млн евро никто не купит!
димон 37
димон 37
вчера в 15:37
Дзюбинье, клаудинье, роналдинье
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:31
В последнее время трансферных ошибок почти нет. Малком всё же мастеровитый игрок, у него проблема с травматизмом.
Что касается Клаудиньо, то раз Зенит так настойчив, значит он того стОит.
Дождёмся окна и покупки, а потом обсудим. По игре...
protest58us
protest58us ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 15:20
ну да, он +- на эти деньги и играет
protest58us
protest58us ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:20
Вендела вроде взяли, неплохо вышло, не Витсель конечно, но иногда мы тоже можем сделать что то вменяемое на трансферном рынке, Маркизио может случиться у каждого))))
ladrINTER
ladrINTER
вчера в 15:19
На какой пальме они их находят?)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:19
Трансфера то пока нет.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:18
Но зенит и за 50 тыс рублей тоже делает покупки))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:16
Не поверю. Если бы 40 млн поверил бы охотно, а за копейки Зенит звезд не покупает. Пример Малкома это подтверждает.
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