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«Зенит» подколол Киркорова, который перепутал Оздоева с Фернандесом

04 июня 2021, 23:25

Пресс-служба «Зенита» отреагировала на видеоролик, на котором российский певец Филипп Киркоров, посетивший расположение сборной России в Новогорске, перепутал Магомеда Оздоева с Марио Фернандесом.

«Отличная бейсболка у Николая Баскова», — написала пресс-служба «Зенита» в твиттере, сделав репост видео.

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Якутск_Спартаковский
Якутск_Спартаковский
сегодня в 02:09
Во что превращается футбол?!?!?! То про политику толдычат, Крым, Украина...... теперь Киркоров
А завтра увидим их в «голые и смешные»????
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:21, ред.
Вот это "перепутал" свидетельствует только об одном: Киркоров приехал к ребятам ради пиара собственной личности, а также чтобы покрасоваться перед общественностью и лишний раз быть упомянутым в СМИ. Сборная ему на фиг (если не грубо) не нужна.
112910415
112910415
вчера в 18:35
уместная шутка
Союзник противников
Союзник противников ответ oFANATo (раскрыть)
05 июня в 11:19
Это святое-"Это другое"...
Союзник противников
Союзник противников
05 июня в 11:18
Ошибка певца равнозначна уровню юмористов ГАЗПРОМА.
oFANATo
oFANATo
05 июня в 10:20
А чего же в зените не подкладывали Гену Орлова...когда он каверкал фамилии игроков?
Правда тут
Правда тут
05 июня в 10:13
-"одним словом румын"

-"так он же болгарин"

="Да?... какая разница"
© Брат 2
sir_Alex
sir_Alex
05 июня в 10:09
Филу всё дозволено 😉
cska1948
cska1948
05 июня в 09:25
Вот мы всё подкалываем Киркорова, а Филипп своего добился! Вся страна говорит о НЁМ и он счастлив! Ведь лучшей рекламы трудно придумать!
Caniggia
Caniggia
05 июня в 09:21
Больше похож на Добрынина.
порт
порт
05 июня в 08:39
Что пристали к Румыну?
Аксинья
Аксинья
05 июня в 06:04
В сборной все прекрасно знают что Оздоев это натурализованный Фернандес, а вот как эта инфа просочилась в свет и дошла даже до Киркорова вопрос ?
Leha-ha50
Leha-ha50
05 июня в 01:52
Не знал , что Оздоев и Фернандес - братья близнецы.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
05 июня в 01:11
Зениту только и остается что Киркорова троллить!)))
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
04 июня в 23:58
Написали бы просто "Отличная бейсболка у Эдика", тогда и Киркоров, и Басков, и Лазарев, и Галкин бы подошли...
dzvinka
dzvinka
04 июня в 23:50, ред.
ща модно пиариться на сборной, после турнира будет некоторое время, когда будет очень не модно))) но потом опять модно, перед следующим турниром)) ахахаха
sihafazatron
sihafazatron
04 июня в 23:30
Вот недалёкие! Это же Укупник!
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