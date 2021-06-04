«Зенит» подколол Киркорова, который перепутал Оздоева с Фернандесом

Пресс-служба «Зенита» отреагировала на видеоролик, на котором российский певец Филипп Киркоров, посетивший расположение сборной России в Новогорске, перепутал Магомеда Оздоева с Марио Фернандесом.
«Отличная бейсболка у Николая Баскова», — написала пресс-служба «Зенита» в твиттере, сделав репост видео.
Отличная бейсболка у Николая Баскова 😉 https://t.co/8ulI8E2PBK— ФК «Зенит» (@zenit_spb) June 4, 2021
А завтра увидим их в «голые и смешные»????
А завтра увидим их в «голые и смешные»????
-"так он же болгарин"
="Да?... какая разница"
© Брат 2
-"так он же болгарин"
="Да?... какая разница"
© Брат 2