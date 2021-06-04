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«Он по-русски говорит?» Киркоров перепутал Оздоева с Марио Фернандесом

04 июня 2021, 22:41
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 0Логотип футбольный клуб БолгарияБолгарияМатч завершен

Известный певец Филипп Киркоров в пятницу побывал в гостях у сборной России на базе в Новогорске. Медиа-служба национальной команды опубликовала видеоролик, на котором артист вместе с 8-летним сыном Мартином встретили в холле Магомеда Оздоева.

«Здравствуйте. Марио? Ну вот смотри, твой кумир», — говорит Киркоров сыну, имея в виду защитника ЦСКА Марио Фернандеса.

«Он по-русски говорит?» — обращается к кому-то певец.

«Да, конечно, говорю! Я не Марио, я Магомед Оздоев», — говорит Магомед.

«А! Магомед! А…» — растерялся Киркоров.

«Марио сейчас спустится, или он уже в тренажерном зале», — говорит Оздоев.

«Вы такие серьезные, красивые», — продолжает Киркоров.

«Ты за кого болеешь?» — обращается Филипп к сыну.

«А! За „Спартак“?! Извините, мы в „Зените“ играем», — со смехом говорит Оздоев.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:30
Филипп серьёзно готовился, молодец ! )
95-shishani-95
95-shishani-95
05 июня в 22:08
А чё Оздоев не ответил: "Извините, Валерий Меладзе, я не Марио Фернандес"?
Союзник противников
Союзник противников
05 июня в 11:22
НОрмальный диалог трёх лиц,имеющих к футболу весьма спорное отношение.
Caniggia
Caniggia
05 июня в 09:12
Зачем вообще допустили этого румынского клоуна к сборной? Он и гимн то под фанеру, наверняка, будет "петь", тупо открывая свой холёный хавальник, потому что в живую не умеет и обязательно слажает. Ещё бы Бузову позвали!
ABir
ABir
05 июня в 07:57
Футболистам надо было тоже подколоть артиста: «Смотрите, к нам Шнур с дочухой приехал».
ABir
ABir
05 июня в 07:54
Фамилии у них на спине написаны
Leha-ha50
Leha-ha50
04 июня в 23:49
Филя, Филя - простофиля. Так облажаться - позор.
Gahi
Gahi
04 июня в 23:41
 Это почти то же самое что сказала Тина Канделаки про Азмуна  в сборной России "Давайте поаплодируем Дзюбе, Азмуну, Черчесову". На что Оздоев ответил на слова Канделаки "Нас часто путают". А что Вы хотите если главные люди спортивного канала путают игроков сборной России, то что говорить о людях из шоу-бизнеса. Удачи 
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
04 июня в 23:32
Не удивлюсь ,если этот пучеглазый звездец и российский гимн на болгарском споёт ! )))))))))
Твой Арсен
Твой Арсен
04 июня в 23:30, ред.
Ахахах. Вообще забавно вышло))
sihafazatron
sihafazatron
04 июня в 23:26
Оздоеву надо было ответить: «дайте автограф для жены, она с детства любит Укупника»))
n3puahtwpnb2
n3puahtwpnb2
04 июня в 23:24
Оздоев: Я не Марио, а Магомед
Киркоров: Да? А какая разница?
Baggio R.
Baggio R.
04 июня в 23:15
Это фиаско! 😆
stanichnik
stanichnik
04 июня в 23:14
После такого ролика у Максима Галкина будет повод в очередной раз поглумиться над Киркоровым.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
04 июня в 23:14, ред.
В принципе Киркоров Дзюбу все равно узнал:
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
04 июня в 23:10, ред.
клоун он
juvenale
juvenale
04 июня в 23:10
одним словом румын
Трезвый повар
Трезвый повар
04 июня в 23:06
После того как канделаки назвала Оздоева Азмуном, Магомед наверно уже ничему не удивляется
Asper
Asper
04 июня в 22:47
Стыдоба)
Готовиться надо к встрече со звездой (с)
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