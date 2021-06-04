«Он по-русски говорит?» Киркоров перепутал Оздоева с Марио Фернандесом

1622835667

04 июня 2021, 22:41

Известный певец Филипп Киркоров в пятницу побывал в гостях у сборной России на базе в Новогорске. Медиа-служба национальной команды опубликовала видеоролик, на котором артист вместе с 8-летним сыном Мартином встретили в холле .

«Здравствуйте. Марио? Ну вот смотри, твой кумир», — говорит Киркоров сыну, имея в виду защитника ЦСКА .

«Он по-русски говорит?» — обращается к кому-то певец.

«Да, конечно, говорю! Я не Марио, я Магомед Оздоев», — говорит Магомед.

«А! Магомед! А…» — растерялся Киркоров.

«Марио сейчас спустится, или он уже в тренажерном зале», — говорит Оздоев.

«Вы такие серьезные, красивые», — продолжает Киркоров.

«Ты за кого болеешь?» — обращается Филипп к сыну.

«А! За „Спартак“?! Извините, мы в „Зените“ играем», — со смехом говорит Оздоев.