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Заполняемость фан-зоны на Конюшенной площади составит 5 тыс. человек

сегодня, 14:55

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский заявил, что фан-зону на Конюшенной площади, которая будет функционировать на протяжении Евро-2020, смогут одновременно посещать не более 5 тыс. человек.

Максимум 5 тыс. человек смогут одновременно находиться на территории зоны для болельщиков на Конюшенной площади. На входе будет осуществляться термометрия, на площадке необходимо будет соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

Ранее стало известно, что фан-зону Евро-2020 в Петербурге украсят граффити на футбольную тему.

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 16:20
Кони тяжелее людей, надо делать поправку.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:17
Ну хоть так и то норм!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:57
5-10 какая разница
ОПС
ОПС
сегодня в 14:56
Да и то.. наверно иного.
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