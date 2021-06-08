Заполняемость фан-зоны на Конюшенной площади составит 5 тыс. человек

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сегодня, 14:55

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский заявил, что фан-зону на Конюшенной площади, которая будет функционировать на протяжении Евро-2020, смогут одновременно посещать не более 5 тыс. человек.

Максимум 5 тыс. человек смогут одновременно находиться на территории зоны для болельщиков на Конюшенной площади. На входе будет осуществляться термометрия, на площадке необходимо будет соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

Ранее стало известно, что фан-зону Евро-2020 в Петербурге украсят граффити на футбольную тему.