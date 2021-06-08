Фан-зону Евро-2020 в Петербурге украсят граффити на футбольную тему

Территорию фан-зоны Евро-2020 в Санкт-Петербурге украсят граффити в футбольной тематике в рамках стрит-арт фестиваля «Культурный цех». Об этом сообщает пресс-служба Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга.

До 9 июня 2021 года в рамках подготовки к Евро-2020 в Санкт-Петербурге на Конюшенной площади состоится один из самых масштабных граффити-фестивалей в России за последнее время. Под роспись художникам будет предоставлен забор площадью более 650 квадратных метров. Фестиваль реализуется с целью благоустройства зоны Фестиваля болельщиков Евро-2020.

Фестиваль имеет особую ценность, поскольку здесь у художников есть свобода для творчества, которым они могут поделиться с жителями и гостями города в самом его центре. Роспись станет невероятно большим и приятным подарком городу в честь праздника футбола.