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Фан-зону Евро-2020 в Петербурге украсят граффити на футбольную тему

сегодня, 12:46

Территорию фан-зоны Евро-2020 в Санкт-Петербурге украсят граффити в футбольной тематике в рамках стрит-арт фестиваля «Культурный цех». Об этом сообщает пресс-служба Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга.

До 9 июня 2021 года в рамках подготовки к Евро-2020 в Санкт-Петербурге на Конюшенной площади состоится один из самых масштабных граффити-фестивалей в России за последнее время. Под роспись художникам будет предоставлен забор площадью более 650 квадратных метров. Фестиваль реализуется с целью благоустройства зоны Фестиваля болельщиков Евро-2020.

Фестиваль имеет особую ценность, поскольку здесь у художников есть свобода для творчества, которым они могут поделиться с жителями и гостями города в самом его центре. Роспись станет невероятно большим и приятным подарком городу в честь праздника футбола.

Фан-зону в Петербурге одновременно смогут посетить 6,5 тыс. человек.

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Источник: tass.ru
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Сантус
Сантус
сегодня в 13:49
Даже поразительно...))Часто вижу в новостях с каким старанием и рвением в Питере замазывают шедевральные картинки ,выполненные с умом и фантазией,с любовью к истории города...а тут вдруг-нате,малюйте....))
Project Pandora
Project Pandora
сегодня в 13:35
Будет изображён занимающийся творчеством Дзюба.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 13:16
Ткма сисег не будет рпскрыта.
beefs
beefs
сегодня в 13:11
вот где ребята порезвятся, лепота!!!...
ОПС
ОПС
сегодня в 12:49
Неплохо,надеюсь будет.
asraeil
asraeil
сегодня в 12:47
Посмотрим, что из этого получится....:)
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