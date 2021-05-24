ГлавнаяНовостиОрганизация: УЕФА

УЕФА представил кубок Лиги Конференций

24 мая 2021, 13:45

УЕФА представил трофей Лиги Конференций.

Кубок высотой 57,5 см и весом 11 кг состоит из 32 шестиугольных пластин — по одной на каждого участника группового этапа. Пластины растут из основания трофея, поворачиваются и изгибаются кверху. Основание и верхняя часть изготовлены из бронзы ручной полировки с эффектом матовой гальванизированной стали. Пластины имеют блестящую серебристую отделку.

Все новости
В УЕФА не комментируют возможный перенос финала ЛЧ в Англию
10 мая Комментарии6
СлухиУЕФА готов на 2 года отстранить от еврокубков клубы Суперлиги
05 мая Комментарии19
УЕФА не будет возбуждать дело в отношении Кёйперса после игры «Сити» — ПСЖ
05 мая Комментарии11
ОфициальноВсе 55 ассоциаций-членов УЕФА осудили создание Суперлиги
20 апреля Комментарии7
ОфициальноДюков избран в исполком УЕФА
20 апреля Комментарии5
СлухиУЕФА не исключит участников Суперлиги из текущего розыгрыша еврокубков
20 апреля Комментарии48
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
NOVA
NOVA
24 мая в 21:56
вот так вот: то есть всякую чушь уефа может предлагать, а против суперлиги выступать. потому что не под ихней эгидой!!
Nazi
Nazi
24 мая в 17:49
Отдайте несчастному тоттенхему :) Сами то даже этот никому ненужный кубок не возьмут :)
don_surio
don_surio ответ sihafazatron (раскрыть)
24 мая в 16:59
Или пластиковый, чего уж там.
dimagas2
dimagas2
24 мая в 15:22
ТТХ фаворит номер 1)))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
24 мая в 15:02
Красивый Кубок.
swed27
swed27
24 мая в 14:32
Быть может кто-то из наших клубов возьмет его впервые
sihafazatron
sihafazatron
24 мая в 13:58
Могли бы и деревянный сделать)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100