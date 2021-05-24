УЕФА представил кубок Лиги Конференций

УЕФА представил трофей Лиги Конференций.
Кубок высотой 57,5 см и весом 11 кг состоит из 32 шестиугольных пластин — по одной на каждого участника группового этапа. Пластины растут из основания трофея, поворачиваются и изгибаются кверху. Основание и верхняя часть изготовлены из бронзы ручной полировки с эффектом матовой гальванизированной стали. Пластины имеют блестящую серебристую отделку.
⚡️ Встречаем! Официально представлен трофей Лиги конференций УЕФА! 🏆— УЕФА (@UEFAcom_ru) May 24, 2021
Все подробности здесь 👇