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Гризманн — об игре с Месси: «Ты даёшь ему дыню, а он превращает её в икру!»

сегодня, 03:34

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал о взаимоотношениях и совместной игре с капитаном «сине-гранатовых» Лионелем Месси.

У нас хорошие отношения. Мы хорошо ладим. Иногда переписываемся, много общаемся на тренировках.

Очевидно, что с ним очень легко играть. Ты посылаешь ему дыню, а он превращает её в икру!

В игре всё становится лучше и лучше. В этом году были некоторые сложности, потому что у нас было много травм, и мы играли по схеме, в которой не каждый игрок обязательно занимал свою лучшую позицию. Но мы ждём начала нового сезона с новыми игроками, и он будет складываться лучше.

Недавно президент «Пари Сен-Жермен», отвечая на вопрос о Месси, сказал, что все великие игроки хотят перейти в парижский клуб.

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Все комментарии
abramjan
abramjan
сегодня в 11:49
То есть взял и испортил продукт?
milanetto9
milanetto9
сегодня в 10:46
с кабачком перепутал)))
Futurista
Futurista
сегодня в 10:22
Паленая икра из дыни не лучший вариант)...
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:10
Своеобразное сравнение 😃
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:19
Дыня наверно мяч,а икра забитые голы.
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
сегодня в 07:37
Мне это напоминает анекдот про Чебурашку - Чебурашка, а что ты ешь? - Шоколадку!!! - А почему она 77м воняет? - А я второй раз её ем!!!!
112910415
112910415
сегодня в 07:07
не переводимое местное выражение
Знатог
Знатог
сегодня в 07:00, ред.
На русский перевели, осталось перевести на нормальный.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:12
Какое-то непонятное сравнение.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 04:35
Тож мне Хотабыч в бутсах.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 03:51
В кабачковую или баклажанную заморскую?
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