Гризманн — об игре с Месси: «Ты даёшь ему дыню, а он превращает её в икру!»

Нападающий «Барселоны» рассказал о взаимоотношениях и совместной игре с капитаном «сине-гранатовых» Лионелем Месси.

У нас хорошие отношения. Мы хорошо ладим. Иногда переписываемся, много общаемся на тренировках.

Очевидно, что с ним очень легко играть. Ты посылаешь ему дыню, а он превращает её в икру!

В игре всё становится лучше и лучше. В этом году были некоторые сложности, потому что у нас было много травм, и мы играли по схеме, в которой не каждый игрок обязательно занимал свою лучшую позицию. Но мы ждём начала нового сезона с новыми игроками, и он будет складываться лучше.