Сычёв: «Ждём от сборной России выхода, как минимум, в 1/4 финала Евро-2020»

Бывший футболист сборной России поделился мнением о товарищеских матчах национальной команды перед Евро-2020, а также оценил шансы России на турнире.

Давай вспомним картину 2018 года, когда вся общественность негодовала по поводу товарищеских матчей нашей сборной, неярких. И я что тогда, что сейчас говорю, что не стоит к ним относиться серьёзно, потому что это лишь проверка той работы, которая проводилась накануне и при очень сильных нагрузках. Поэтому ярких контрольных матчей точно ждать не приходится, тем более относиться к ним с пессимизмом. Потому что всё подводится к чемпионату Европы – там уже будет совсем другая картина, другая игра и по настрою, и по накалу, и по зрелищности.

Что касается моих ожиданий, то, конечно, будет намного сложнее, чем на чемпионате мира, потому что в группе очень серьёзные команды. Не в обиду Саудовской Аравии и Египту, но Бельгия и Дания выглядят на голову сильнее. Но посмотрим. Наши ребята тоже опыта набрались и вполне у себя дома могут противостоять бельгийцам, отбирать у них очки, хоть и выглядят те фаворитами на бумаге. Я искренне верю в это. Мы всей страной ждём от нашей сборной, как минимум, выхода в четвертьфинал.