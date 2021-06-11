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Сычёв: «Ждём от сборной России выхода, как минимум, в 1/4 финала Евро-2020»

сегодня, 10:24

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычёв поделился мнением о товарищеских матчах национальной команды перед Евро-2020, а также оценил шансы России на турнире.

Давай вспомним картину 2018 года, когда вся общественность негодовала по поводу товарищеских матчей нашей сборной, неярких. И я что тогда, что сейчас говорю, что не стоит к ним относиться серьёзно, потому что это лишь проверка той работы, которая проводилась накануне и при очень сильных нагрузках. Поэтому ярких контрольных матчей точно ждать не приходится, тем более относиться к ним с пессимизмом. Потому что всё подводится к чемпионату Европы – там уже будет совсем другая картина, другая игра и по настрою, и по накалу, и по зрелищности.

Что касается моих ожиданий, то, конечно, будет намного сложнее, чем на чемпионате мира, потому что в группе очень серьёзные команды. Не в обиду Саудовской Аравии и Египту, но Бельгия и Дания выглядят на голову сильнее. Но посмотрим. Наши ребята тоже опыта набрались и вполне у себя дома могут противостоять бельгийцам, отбирать у них очки, хоть и выглядят те фаворитами на бумаге. Я искренне верю в это. Мы всей страной ждём от нашей сборной, как минимум, выхода в четвертьфинал.

Свой первый матч на Евро-2020 сборная России проведёт завтра против сборной Бельгии. Встречу обслужит испанский арбитр Матеу Лаос, работавший на финале Лиги чемпионов.

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Все комментарии
Prazdnik
Prazdnik
сегодня в 12:22
Главное старание, а на поле футбольном всё возможно) Удачи в игре сборной России)
Oliver S
Oliver S
сегодня в 12:18
Поделись своими ожиданиями с Аршавиным, он тебе всё по полочкам разложит.
Rattlehead
Rattlehead
сегодня в 12:06
Свeтозар
Свeтозар
сегодня в 12:05
Ждать то мы ждем, а вот что будет
ARMENIAN
ARMENIAN
сегодня в 11:48, ред.
Дай бог хотя бы третье место в группе занять. Сборная России достойная команда, но с Данией и Бельгией не сможет на равных бороться. Но это не значит, что нужно сдаваться. Надо биться на поле как в последний раз. Только так и никак не иначе.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:39
От вас тоже много, чего ждали, а толку?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 11:30
Как минимум нас ждет три матча, а дальше лучше не загадывать, чтобы не разочароваться.
ЛОСЬ РОГАТЫЙ
ЛОСЬ РОГАТЫЙ
сегодня в 11:23
Бельгию победим
Дании сольем
И Финами ничья и мы в 1,4)))))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:06
Если смотреть реально то наша сборная слабее Бельгии и Дании.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:03
Испанцев, чемпов обыгрывали..., и только четвертьфинал...?

Даешь финал...))
112910415
112910415
сегодня в 10:51
что лучше ?
не надеяться и обрадоваться
или верить и опечалиться ?
Oplot
Oplot
сегодня в 10:46, ред.
Финал или победа должна быть целью,с учетом успеха на чм!четвертьфинал несерьезно,Сычев что то поспешил
1bear
1bear
сегодня в 10:43
в отличие от Сычёва пребываю в пессимизме
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:39
Главное здоровья спартаковцам и без травм на турнире, ведь нам ещё честь страны в главном кубковом турнире защищать, так сказать отмывать невские и черкизовские пятна
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 10:37
Если реально, выход будет серьезным успехом. Дания обладает, в отличие от России, набором игроков европейского класса во всех линиях и не обладает усатым диктатором у руля, только из-за которого Жирковы и Кудряшовы и могут до сих пор играть за сборную.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:34
Подписываюсь под всем сказанным Димкой и поддерживаю !!! Удачи тебе Сборная Моей Страны !!! Всем Добра !!!
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