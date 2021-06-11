Денис Макаров хочет играть за границей и болеет за «Манчестер Юнайтед»

Венера Макарова и Евгений Макаров, родители полузащитника «Рубина» Дениса Макарова, рассказали, что их сын хотел бы играть за границей.
Евгений: Он ездил с академией в Испанию и Голландию, где ему особенно понравилось. Впечатлил амстердамский стадион.
Венера: Ему везде за границей нравится. Говорил: «Мам, там всё идеально. И красиво, и чисто, и аккуратно».
Евгений: В первую очередь ему зарубежный футбол нравится.
Венера: Да, поэтому он и рвется туда. Хочет играть за границей. За кого болеет? За «Манчестер Юнайтед» всё время болел. Переживал, смотрел все матчи.
Евгений: И на приставке часто за МЮ играл.
Венера: На компьютере играл только в футбол и хоккей. Остальные игры вообще не признавал.
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