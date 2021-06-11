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Денис Макаров хочет играть за границей и болеет за «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 09:43

Венера Макарова и Евгений Макаров, родители полузащитника «Рубина» Дениса Макарова, рассказали, что их сын хотел бы играть за границей.

Евгений: Он ездил с академией в Испанию и Голландию, где ему особенно понравилось. Впечатлил амстердамский стадион.

Венера: Ему везде за границей нравится. Говорил: «Мам, там всё идеально. И красиво, и чисто, и аккуратно».

Евгений: В первую очередь ему зарубежный футбол нравится.

Венера: Да, поэтому он и рвется туда. Хочет играть за границей. За кого болеет? За «Манчестер Юнайтед» всё время болел. Переживал, смотрел все матчи.

Евгений: И на приставке часто за МЮ играл.

Венера: На компьютере играл только в футбол и хоккей. Остальные игры вообще не признавал.

Ранее Денис Макаров рассказал, почему он не хочет переходить в «Зенит».

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Все комментарии
alexamit
alexamit
сегодня в 10:53
А кто такой Макаров?Помнится был в 50-ых годах один Макаров,так он в воротах киевлян стоял.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:46
Мечтать не вредно...
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