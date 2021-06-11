ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИспания. Примера 2020/2021

Кроос: «Серхио Рамос — лучший капитан в моей карьере»

сегодня, 15:25

Полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал ситуацию с новым контрактом капитана мадридского клуба Серхио Рамоса.

Я не знаю, как обстоят дела с новым контрактом Рамоса. Конечно, он лучший партнёр по команде, мне очень понравилось играть с ним, и я очень надеюсь, что мы проведем ещё несколько лет вместе. Но, в конце концов, это не моё решение. Я лишь могу сказать, что Серхио — отличный парень и лучший капитан в моей карьере.

Слухи связывают Рамоса с возвращением в «Севилью». Он является воспитанником данного клуба.

Все новости
Мартинес: «Мы хорошо знаем сборную России»
Сегодня, 19:31 Комментарии5
Моуриньо: «Грилиш напоминает мне Луиша Фигу»
Сегодня, 13:20 Комментарии4
Бридж: «Абрамович пошутил, что я перешёл в „Ман Сити“ из-за денег»
Сегодня, 12:22 Комментарии2
Гюндоган: «Победный гол в финале ЛЧ даст Хаверцу мощный импульс»
Сегодня, 10:59 Комментарии4
Президент Франции: «Надеюсь, что Канте выиграет „Золотой мяч“»
Сегодня, 10:09 Комментарии7
Веркотерен: «В Бельгии из игроков сборной России обсуждают Дзюбу»
Сегодня, 08:22 Комментарии17
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 17:52
Так себе из Крооса прогнозист. накаркал с Зиданом сначала, теперь за Рамоса взялся. Боюсь, и этот уйдёт.
ckd98ddssd6d
ckd98ddssd6d
сегодня в 17:41
Он прав,Рамос правит на поле как Чингисхан,таких капитанов нет,похожий был Пуйоль
swed27
swed27 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 15:52
Естесственно нужен. Один из ключевых игроков
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:35
Рановато ему домой в Севилью !!! Он ещё нужен для Реала !!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100