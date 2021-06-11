Кроос: «Серхио Рамос — лучший капитан в моей карьере»

Полузащитник «Реала» прокомментировал ситуацию с новым контрактом капитана мадридского клуба .

Я не знаю, как обстоят дела с новым контрактом Рамоса. Конечно, он лучший партнёр по команде, мне очень понравилось играть с ним, и я очень надеюсь, что мы проведем ещё несколько лет вместе. Но, в конце концов, это не моё решение. Я лишь могу сказать, что Серхио — отличный парень и лучший капитан в моей карьере.