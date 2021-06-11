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Куртуа: «Мы готовы к матчу с Россией»

вчера, 20:12
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия22:00 Не начался

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа порассуждал о предстоящем матче против команды России на Евро-2020.

Пять лет с прошлого Евро уже прошло. У меня нет ощущения, что мне хочется кому-то отомстить за неудачу в 2016 году. Надо двигаться дальше, есть желание выиграть это Евро. Я стал лучше, играю лучше. Когда преодолеваешь трудности, становишься сильнее. У меня был отличный год с «Реалом».

Надеюсь, что мы хорошо сыграем на Евро. Нам нужно работать и работать, наш путь начинается завтра, мы должны выиграть игру против России, двигаться от игры к игре, как было в России на чемпионате мира.

У нас нет преимущества из-за того, что мы уже играли с Россией. Мы разбирали соперников, готовы к завтрашней игре. Конечно, будет сложный матч. Игра будет очень энергозатратная, это точно. Круто играть перед болельщиками, а к тяжелому матчу мы готовы.

Недавно бывший защитник сборной Бельгии и «Зенита» Никлас Ломбертс назвал самого опасного футболиста в составе сборной России.

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 22:27
постебал тибо. обыграют нас со счетов 2-1. ставлю на бельгию. там состав лч
minai
minai
вчера в 22:23
Надеюсь, ваш путь начнётся с потери 3-х очков, 14ки.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:22
Посмотрим как вы готовы !!!
ProKop92
ProKop92
вчера в 20:37
А мы не готовы. © Черчесов
Знатог
Знатог
вчера в 20:33
Ага. И бельгийские хлопци будут дюже боливать за вас!
shlomo
shlomo
вчера в 20:30
И что я не сомневаюсь, что они готовы....
beefs
beefs
вчера в 20:20
Хотелось бы, но как получится...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:12
Ждать осталось недолго...
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