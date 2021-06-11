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Мартинес: «Мы хорошо знаем сборную России»

вчера, 19:31
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия22:00 Не начался

Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес порассуждал о предстоящем матче с Россией в рамках первого тура группового этапа Евро.

С Витцелем ситуация ясная. Он довольно долго был с нами, ситуация улучшается. Постараемся сделать так, чтобы каждый день ему было лучше и лучше. Он принял решение не лететь в Санкт-Петербург, чтобы продолжить индивидуальную работу.

Что касается де Брюйне, то ему нужно было пройти через несколько стадий медосмотра. Вчера результаты были хорошие, но он пока не тренировался с нами. В ближайшие несколько дней он сможет присоединиться к общей группе. К сожалению, оба не сыграют завтра, но они хорошо прогрессируют.

Первая игра всегда сложная. Наша команда отлично готова, последние несколько дней мы хорошо тренировались. У нас классная атмосфера. Первый матч всегда сложнее остальных, надо адаптироваться к турниру, преодолеть психологические моменты. Это не так просто. Завтрашняя игра будет испытанием для нас, мы хорошо знаем сборную России. Против нас будут их фанаты, надо сыграть настолько хорошо, насколько возможно.

Последние три года мы последовательно хорошо выступали. Есть рейтинг сборных мира, но он для нас ничего не меняет. У нас хорошая и опытная команда. Завышенные ожидания не будут проблемой для нас.

Я волнуюсь и одновременно рад началу турнира. Нам нужно учитывать все три матча, которые будут в группе. Многие игроки имеют опыт. Нам нужно использовать сильные стороны каждого игрока по максимуму. Сегодняшняя тренировка будет очень важная.

Недавно бывший защитник сборной Бельгии и «Зенита» Никлас Ломбертс назвал самого опасного футболиста в составе сборной России.

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 22:29
состав у них бомба. лучшая сборная в мире бельгии. азер, де брюйне. витсель не плох, куртуа, да вынесут ногами вперед. утрут нос
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:18
У нас не одной победы над Бельгией и одна ничья и ещё эта долбаная улитка залезла на тарелку Бельгии 😜😜шансов у наших нет!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:17
Могли бы и с Саламычем информацией поделиться...
ProKop92
ProKop92
вчера в 19:55
Неплохая будет тренировка для сборной Бельгии перед действительно крепкими соперниками
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:53
Трудно не знать нас
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:51
Наши говорили, что тоже хорошо подготовились. Посмотрим , чья подготовка лучше???
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:50
Сборная Бельгии потенциально сильнее но в игре всё бывает.
drug01
drug01
вчера в 19:40
Этого будет мало
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:39
Зато плохо знакомы со способностями ДЗЮБПУЛ BOSS a !!!)))
beefs
beefs
вчера в 19:34
конечно волнительно, начало всегда так...
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