Касильяс: «Мне нравится видеть Рамоса в „Реале“. Хочу, чтобы он остался»

Бывший голкипер «Реала» поделился мнением о ситуации с истечением контракта защитника «сливочных» .

Давайте надеяться, что на благо футбола «Реал» и Рамос смогут прийти к соглашению, чтобы все могли быть счастливы и были в гармонии.

Рамос – чрезвычайно ценный игрок, один из лучших в мире. Но нужно знать позицию клуба

Кто проиграет больше всего, если соглашение не будет достигнуто? Я проиграю. Я люблю футбол, мне нравится видеть Рамоса в «Реале», и я хотел бы, чтобы он остался. Решение примут он и клуб.