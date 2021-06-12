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Касильяс: «Мне нравится видеть Рамоса в „Реале“. Хочу, чтобы он остался»

сегодня, 12:53

Бывший голкипер «Реала» Икер Касильяс поделился мнением о ситуации с истечением контракта защитника «сливочных» Серхио Рамоса.

Давайте надеяться, что на благо футбола «Реал» и Рамос смогут прийти к соглашению, чтобы все могли быть счастливы и были в гармонии.

Рамос – чрезвычайно ценный игрок, один из лучших в мире. Но нужно знать позицию клуба

Кто проиграет больше всего, если соглашение не будет достигнуто? Я проиграю. Я люблю футбол, мне нравится видеть Рамоса в «Реале», и я хотел бы, чтобы он остался. Решение примут он и клуб.

Ранее сообщалось, что «Реал» планирует организовать прощание с Рамосом.

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Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:30
Скажу коротко, - ДВА ДРУГА, ДВЕ ЛЕГЕНДЫ, ДВЕ СУДЬБЫ !!!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ mihaluch (раскрыть)
сегодня в 13:30
Даже Барса бы от него не отказалась. Он способен усилить почти любой клуб мира.
idres
idres
сегодня в 13:02
Посмотрим на развитие ситуации
ProKop92
ProKop92
сегодня в 13:01
Так все хотят! Вопрос только в том, что когда все хотят - принципиально не хочет Педрес...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:59
Рамосу кроме Реала деваться некуда.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:57
Мне тоже он по вкусу...
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