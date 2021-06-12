Президент «Интера»: «Нашему клубу нужен новый стадион»

Президент «Интера» Стивен Чжан заявил, что клубу требуется построить новый стадион.

Очень важно построить новый стадион, инновационную структуру для клуба, которая сможет предложить множество услуг и новый опыт для болельщиков.

Без новой арены мы так и будем отставать от других клубов, которые уже обеспечили болельщикам новые возможности.