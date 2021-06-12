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Президент «Интера»: «Нашему клубу нужен новый стадион»

сегодня, 12:31

Президент «Интера» Стивен Чжан заявил, что клубу требуется построить новый стадион.

Очень важно построить новый стадион, инновационную структуру для клуба, которая сможет предложить множество услуг и новый опыт для болельщиков.

Без новой арены мы так и будем отставать от других клубов, которые уже обеспечили болельщикам новые возможности.

«Интер» выступает на стадионе «Сан-Сиро», который является домашней ареной и для «Милана».

Также недавно президент «Интера» объяснил, почему Антонио Конте покинул клуб.

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Интер
Перевод с football-italia.net
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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:49
Нам в России тоже нужны , по спортивному принципу !!!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:40
Стройте а не разговоры ведите)
Djebrael
Djebrael
сегодня в 12:36
Новый стадион нужен многим клубам
ProKop92
ProKop92
сегодня в 12:36
Да давно пора уже отдельный стадион
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