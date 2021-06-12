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«Сочи» интересуется нападающим «Маккаби» из Хайфы

сегодня, 07:55

«Сочи» проявляет интерес к ганскому нападающему «Маккаби» Хайфа Годсвэю Донио. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Сочи» действительно проявляет интерес к игроку и хочет его купить, также к нему есть интерес со стороны турецких клубов.

Контракт 26-летнего форварда с израильским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. В минувшем сезоне Донио отметился 9 голами и 1 результативной передачей в 32 матчах во всех турнирах.

Недавно сообщалось о том, что «Сочи» близок к подписанию защитника «Рапида».

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:19
А что в Зените футболисты закончились,распродаж со скидками не будет!?
STVA 1
STVA 1
сегодня в 08:00
Стата "впечатляющая"
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 07:58
Странное какое то усилиние
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