«Сочи» интересуется нападающим «Маккаби» из Хайфы

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сегодня, 07:55

«Сочи» проявляет интерес к ганскому нападающему «Маккаби» Хайфа . Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Сочи» действительно проявляет интерес к игроку и хочет его купить, также к нему есть интерес со стороны турецких клубов.

Контракт 26-летнего форварда с израильским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. В минувшем сезоне Донио отметился 9 голами и 1 результативной передачей в 32 матчах во всех турнирах.

Недавно сообщалось о том, что «Сочи» близок к подписанию защитника «Рапида».