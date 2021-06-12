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Карлссон из «АЗ Алкмар» может перейти в «Краснодар»

сегодня, 12:46

Полузащитник «АЗ Алкмар» Йеспер Карлссон попал в сферу интересов нескольких европейских клубов.

22-летним шведским футболистом интересуется «Краснодар». Помимо российского клуба, игрока также хотят подписать «Валенсия», «Штутгарт»,«Метц», «Наполи» и «Болонья».

Ориентировочная трансферная стоимость Карлссона составляет 12 млн евро.

Действующий договор игрока с нидерландским клубом рассчитан до 2025 года.

Напомним, что на днях «Краснодар» оформил трансфер Владимира Ильина.

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Все комментарии
particular
particular
сегодня в 14:20
Под чутким взором ГВМ он получит шанс превратиться в звезду уровня Облякова...
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 13:48
Фото точно его?))
Alexnvr
Alexnvr
сегодня в 13:41
Посмотрел фотку......не понял он мальчик или девочка? Лучше ему в Краснодар - на мужика станет похож. Пусть посоветуется с Классоном, Гранквистом и Бергом. Думаю он сделает нужный Краснодару выбор). Хотя с Ханчарэкой.....Как тут писали "А Ханчарэнка должен быть уволен"(с)
Karkaz
Karkaz
сегодня в 13:16
Когда наводишь мышкой на Имя и Фамилию, то видишь что не похож на полузащитника, скорее на полузащитницу)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:10, ред.
Шведы неплохо приживаются в нашем чемпионате. Им привычен наш климат, они неприхотливые в зарплате, они трудолюбивые.
Так что Краснодар взял хороший курс на шведов.
А ещё на мой вкус хороши исландцы, Только фамилии их не выговорить.
Удачи Карлссону, если выберет Краснодар...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 12:55
Краснодарского варенья захотелось
ProKop92
ProKop92
сегодня в 12:51
Краснодар решительно настроен на будущий сезон.
Максим Горелов
Максим Горелов
сегодня в 12:50
Верное решение! РПЛ давно нужен игрок с моторчиком в ж...!
Накир
Накир
сегодня в 12:48
Хуже ему точно не будет....удачи
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