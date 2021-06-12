Карлссон из «АЗ Алкмар» может перейти в «Краснодар»

Полузащитник «АЗ Алкмар» Йеспер Карлссон попал в сферу интересов нескольких европейских клубов.
22-летним шведским футболистом интересуется «Краснодар». Помимо российского клуба, игрока также хотят подписать «Валенсия», «Штутгарт»,«Метц», «Наполи» и «Болонья».
Ориентировочная трансферная стоимость Карлссона составляет 12 млн евро.
Действующий договор игрока с нидерландским клубом рассчитан до 2025 года.
Напомним, что на днях «Краснодар» оформил трансфер Владимира Ильина.
Так что Краснодар взял хороший курс на шведов.
А ещё на мой вкус хороши исландцы, Только фамилии их не выговорить.
Удачи Карлссону, если выберет Краснодар...
Так что Краснодар взял хороший курс на шведов.
А ещё на мой вкус хороши исландцы, Только фамилии их не выговорить.
Удачи Карлссону, если выберет Краснодар...