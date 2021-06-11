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Сорокин ожидает большое количество иностранных фанатов на Евро в Петербурге

сегодня, 13:47

Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил, что иностранные болельщики будут присутствовать в достаточном количестве на матчах чемпионата Европы по футболу в Петербурге, хотя их будет меньше, чем на ЧМ-2018.

Билеты на матчи у нас проданы очень хорошо, констатируем полную продажу на 4 матча, которые изначально планировались в Санкт-Петербурге, продолжается продажа на дополнительные три матча, которая началась 2 июня, и уже продажи на очень хорошем уровне. Это говорит, что в России любят футбол. Будут и иностранные болельщики, может быть, не на том уровне, как на чемпионате мира, но при этом их будет достаточно, и для них тоже сделано все возможное — для их комфорта и яркого пребывания в Петербурге.

Сорокин добавил, что для болельщиков обеспечен безвизовый въезд, бесплатный проезд по городу, созданы фан-зоны, в городе открыты для посещения учреждения культуры и рестораны.

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ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:43
Понабегут как тараканы, понагадят, и уедут.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:11
Опять иностранцам будут пыль в глаза пускать.
shlomo
shlomo
сегодня в 13:53
Хорошо, что все готово для проведения...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:48
Мы же не датчане...
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