В «Лужниках» установят арт-объект к открытию Евро-2020

В пресс-службе комитета по туризму Москвы сообщили, что арт-объект от турсервиса Russpass установят 11 июня в фан-зоне Евро-2020 в «Лужниках».

К открытию чемпионата Европы по футболу Russpass подготовил арт-объект, посвященный спортивным аренам России. Он представляет собой порталы, в которых показаны пять спортивных достопримечательностей страны: стадионы Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Сочи и Казани.

Футбольные болельщики увидят стадион «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге, который будет принимать матчи Евро-2020. В 2018 году на его поле проходили матчи чемпионата мира по футболу. Также можно будет увидеть стадион «Краснодара» — туристическую достопримечательность краевого центра, которая носит неофициальное название «Краснодарский Колизей».