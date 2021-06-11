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В «Лужниках» установят арт-объект к открытию Евро-2020

сегодня, 10:33

В пресс-службе комитета по туризму Москвы сообщили, что арт-объект от турсервиса Russpass установят 11 июня в фан-зоне Евро-2020 в «Лужниках».

К открытию чемпионата Европы по футболу Russpass подготовил арт-объект, посвященный спортивным аренам России. Он представляет собой порталы, в которых показаны пять спортивных достопримечательностей страны: стадионы Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Сочи и Казани.

Футбольные болельщики увидят стадион «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге, который будет принимать матчи Евро-2020. В 2018 году на его поле проходили матчи чемпионата мира по футболу. Также можно будет увидеть стадион «Краснодара» — туристическую достопримечательность краевого центра, которая носит неофициальное название «Краснодарский Колизей».

Ранее сообщалось, что в Самаре откроется фан-зона для просмотров матчей сборной России.

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Все комментарии
Вoлхв
Вoлхв
сегодня в 12:02
Будем на него посмотреть
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:39
Хорошее дело делаете !!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:37
Думаю будет красивый...
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