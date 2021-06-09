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Полиция Копенгагена: «Фанаты из России часто пытаются устроить беспорядки»

вчера, 15:56
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ДанияДания21.06.2021 в 22:00 Не начался

Начальник Службы готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Копенгагена Питер Даль рад, что фанатам из России не разрешили въехать на территорию страны для посещения матча Евро-2020.

Русские фанаты... Это что-то особое. Они, вероятно, не приедут.

Ради контроля фанатов из России нам бы пришлось потратить много сил. Часто у них возникало желание устроить драку или начать беспорядки.

Мы сможем увеличить число полицейских, если потребуется. Мы готовы к худшему сценарию. Какому? Я говорю о теоретическом матче Евро между Россией и Польшей в Копенгагене.

Данное решение связано с рекомендациями Европейского союза для национальных правительств, согласно которым пускать в ЕС разрешено всех, кто прошел вакцинацию одобренными вакцинами. Российские вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» в число одобренных не входят.

Матч сборной России против Дании пройдет 21 июня в Копенгагене в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата Европы.

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minai
minai
вчера в 23:30, ред.
"Русские фанаты... Это что-то особое" - мурлыкал Питер Даль, натягивая чулки.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 19:22
Вот же урод...
edubokom
edubokom
вчера в 19:06
Все их неудобства наши болельщики окупят с лихвой. На широкую ногу
альсато
альсато
вчера в 18:28
79АЛСЯ! -"писающий мальчик"))))))
Tostao
Tostao ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
вчера в 18:12
Не признание нашей вакцины - своего рода санкция. Вся история нашей страны - это череда санкций и предательство со стороны Запада, и не важно кто был у руля и кто с кем ходил в театр.
Не было бы Навального и Крыма, придумали что-нибудь ещё.
Rattlehead
Rattlehead ответ ildar_3871 (раскрыть)
вчера в 17:55, ред.
Ага, свобода. Заявишь, что не одобряешь однополые браки и мигрантов - вылетишь с работы. А если брать футбольных фанатов, то по части безрассудства и отмороженности россиянам далеко до англичан, для которых устроить беспорядок или поглумиться в метро над негром - самое обыденное дело.
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 17:19
Пока у нас играют такие как Дзюба не видать нам побед !)
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 17:12
Когда по телевизору с утра до вечера кричат что мы русские особенные , некоторые начинают в это верить !)
ТТ
ТТ ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 17:03
Так они и сами не горят желанием )
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ ildar_3871 (раскрыть)
вчера в 17:02
На самом деле немцы еще хуже себя ведут на курортах. Достаточно там часто бывать, чтобы это знать.
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 17:01
В Европе свобода , наше быдло едут туда показать себя какие они особенные , как наши алкаши ведут себя в Турции так и в Европе . А дома за это могут получить срок )
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Tostao (раскрыть)
вчера в 16:59
Что говорить, если спросить, кто виноват в этом - виноваты мы сами (вернее, правительство). В 2003 наш гарант был среди топ-лидеров, все время же с Тони Блэром ходил под ручку, а Иванов с Кондолизой Райс в театр ходил.

Если бы была политика по построению сильной мировой страны, то сейчас речи бы не было о том, что нашу вакцину не одобрили.

Но с тех пор власть только обслуживала приближенных гаранта, соответственно, страна стагнировала. Что говорить, есть официальные цифры - в 2007 году 40% бюджета - нефтегаз, в 2020 - 48% бюджета. А это еще и умирающая отрасль.

Что винить мировых политиков, политика - она такая. С сильными и с теми, с кем выгодно дружить, считаются, слабых травят. В первую очередь речь про экономику, конечно. Россия давно уже слаба.

Можно посчитать, сколько денег, которые можно было потратить на развитие, угрохано на всякие "Эльбрусы", которые стоят в 10 раз дороже аналогов, а по техбазе как процессоры середины 2000-х, в "Суперджеты", которые оказываются построены на западных комплектующих и у них мало запасных выходов, в Ротенбергов, которые строили ненужные "Силы Сибири" (газ там поставляется практически по себестоимости, зато подрядов у Ротенбергов было на 20 миллиардов долларов) и т.п.
Gahi
Gahi
вчера в 16:54
Видать так далёк Даль от реальной жизни в футболе, что так с опаской видит большую проблему в Российских болельщиков при этом закрывая глаза на самых буйных и агрессивных англичан, из-за которых однажды уже на пять лет отстраняли англичан от еврокубков. У всех находятся болельщики которые, ведут себя нарушая порядок, задача полиции правильно оценить ситуацию, и быстро навести общественный порядок, именно в этом и заключается профессионализм блюстителей порядка. А говорить и утверждать что одни болельщики хорошие, а другие плохие из целой страны и правильно что их не пускают, тогда нужно было Дании совсем отказаться от провидения Чемпионата Европы в своей стране и вопрос болельщиков был бы для них кардинально решён. После таких историй хочется чтобы игроки сборной России показали такую игру которая на долго запомнилась бы хозяевам, что они оказались бессильными против своего соперника проиграв им в этом матче. Удачи 
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:47
Идите вы в ж...пу.
STVA 1
STVA 1 ответ David Young (раскрыть)
вчера в 16:42
Поэтому я промолчал! Смысла толочь воду в ступе не вижу! У каждого своя правда , но истина где-то посередине!Одно скажу что дураки есть везде!
BDA8181
BDA8181
вчера в 16:41
это политиризованая хрень, что то я об этом не видел в прессе после кубка УЕФА)) Что Российские фаны бенспридельничают))) Вообще что такое Дания и Россия))фих с ними)))) пушай остануться без прибыли от туристов))) Обидно что без поддержки но не критично))
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 16:35
Как счас помню, служил я в СГВ, и были у нас КШУ с выездом на южный берег Балтийского моря и помню я чертил карты как наша бригада ПВО прикрывала захват Копенгагена и переправку войск на берег Великобритании.
Карты остались.
Tostao
Tostao
вчера в 16:35, ред.
Крупные медфирмы спонсируют ВОЗ, чтобы те не регистрировали "Спутник V", который первый подал заяву -это чисто экономически, но теперь на этой основе можно и политически давить российских граждан за границей. Например наших журналистов в Швейцарии не пустили на переговоры главного пендоса с нашим ВВП.
Ну п... сы, что говорить.
David Young
David Young ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 16:31
Если точно уверен в том что есть правда, то смысла сильно реагировать на то что видишь неправдой нет, разве что для какой-то важной цели, и то лучше быть сдержанным, а то излишне агрессивной реакцией человек часто вооружает своих оппонентов, сейчас наверняка начнутся такого рода разговоры с российской стороны, и вряд ли они что-либо улучшат.
Roger Young
Roger Young
вчера в 16:30
Живой пример русофобии. Может нам датчан тоже в Россию не пустить? Говорят их болельщики очень агрессивные.
STVA 1
STVA 1 ответ David Young (раскрыть)
вчера в 16:27
Ну тут есть пассажиры у которых русские во всем виноваты))
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 16:26
Простой переход по ссылке и перевод от гугла через правую мыши даёт более полную картину.

«Опыт показывает, что российские фанаты несколько более ресурсоемки. Часто у них было желание поспособствовать беспорядку и дракам. Конечно, мы не знаем, применимо ли это, если бы они приехали в Копенгаген сейчас сюда. Но опыт показывает, что есть более серьезные проблемы с фанатами из Восточной Европы », - говорит Питер Даль.

"И когда Польша встретилась с Данией в важном отборочном матче в 2017 году, датской полиции пришлось иметь очень тяжелую команду."

Т.е он говорит не только про русских, но и про поляков и всех остальных восточноевропейцев (а ультрас нашего региона то ещё быдло).
David Young
David Young ответ Mangur (раскрыть)
вчера в 16:21
Разве так? Откуда дровишки?
Mangur
Mangur
вчера в 16:20
Полиция Копенгагена? Так они все расисты.
David Young
David Young ответ Little Caprice (раскрыть)
вчера в 16:16
Тут дело в том что такие слова, в какой-то мере, как бы показывают слабость. Если бы просто молча готовились и уделяли особое внимания контролю над поведением некоторых болельщиков, то была бы более сильная и менее располагающая к негативу позиция. То есть можно было бы лучше, я считаю что полиция должна быть сдержаннее и более скрытной в разговорах о таких вещах.
Legend 6
Legend 6 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 16:12
Не исключено. Возьму в пример отдых в Турции. Где напиваются и потом мешают отдыхать другим. Но без политики тут не обошлось
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 16:11
Евро-2012 - российские фаны в центре скандала.
Евро-2016 - российские фаны в центре скандала.

Действительно, чего же они боятся...
Мessi 10
Мessi 10 ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 16:10
То ли дело, например, англичане, да ? Бить морды россиянам, когда наши в меньшинстве на выезде - пример образцового поведения и английского гостеприимства!
David Young
David Young
вчера в 16:09
Такая проблема существует. Но, в основном, проблема исходит от лишь части буйных фанатов, преимущественно ультрас. Причём это далеко не сугубо российская проблема.

В каких-то странах уже получилось по большей части утихомирить футбольных болельщиков, в некоторых странах с эти пока хуже.

Надеюсь на то что будет сделан прогресс в этом плане, и проблем от футбольных болельщиков будет всё меньше, что повысится культура болельщиков, а также что просмотр футбола вживую станет более открытым и безопасным времяпрепровождением вне зависимости от того к какой социальной группе принадлежит заинтересованный в этом человек.

А полиции не следует кого-либо опасаться ввиду таких вещей как репутация, правоохранительные силы находится в спокойной бдительности и улучшать свою квалификацию, дабы лучше выполнять свой долг по охране общественного порядка и обеспечения безопасности.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:08
Не пустить не имеют права.
Россия проводила более крупный турнир и никому не запрещала посещение. Собирайте всех своих копов, берите взаймы в Норвегии или Швеции. Запретить проще всего, это ваша проблема обеспечить безопасность. А если не можете значит нечего было и браться...
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