Полиция Копенгагена: «Фанаты из России часто пытаются устроить беспорядки»

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вчера, 15:56

Начальник Службы готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Копенгагена Питер Даль рад, что фанатам из России не разрешили въехать на территорию страны для посещения матча Евро-2020.

Русские фанаты... Это что-то особое. Они, вероятно, не приедут. Ради контроля фанатов из России нам бы пришлось потратить много сил. Часто у них возникало желание устроить драку или начать беспорядки. Мы сможем увеличить число полицейских, если потребуется. Мы готовы к худшему сценарию. Какому? Я говорю о теоретическом матче Евро между Россией и Польшей в Копенгагене.

Данное решение связано с рекомендациями Европейского союза для национальных правительств, согласно которым пускать в ЕС разрешено всех, кто прошел вакцинацию одобренными вакцинами. Российские вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» в число одобренных не входят.

Матч сборной России против Дании пройдет 21 июня в Копенгагене в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата Европы.