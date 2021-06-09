Полиция Копенгагена: «Фанаты из России часто пытаются устроить беспорядки»

Начальник Службы готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Копенгагена Питер Даль рад, что фанатам из России не разрешили въехать на территорию страны для посещения матча Евро-2020.
Русские фанаты... Это что-то особое. Они, вероятно, не приедут.
Ради контроля фанатов из России нам бы пришлось потратить много сил. Часто у них возникало желание устроить драку или начать беспорядки.
Мы сможем увеличить число полицейских, если потребуется. Мы готовы к худшему сценарию. Какому? Я говорю о теоретическом матче Евро между Россией и Польшей в Копенгагене.
Данное решение связано с рекомендациями Европейского союза для национальных правительств, согласно которым пускать в ЕС разрешено всех, кто прошел вакцинацию одобренными вакцинами. Российские вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» в число одобренных не входят.
Матч сборной России против Дании пройдет 21 июня в Копенгагене в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата Европы.
В каких-то странах уже получилось по большей части утихомирить футбольных болельщиков, в некоторых странах с эти пока хуже.
Надеюсь на то что будет сделан прогресс в этом плане, и проблем от футбольных болельщиков будет всё меньше, что повысится культура болельщиков, а также что просмотр футбола вживую станет более открытым и безопасным времяпрепровождением вне зависимости от того к какой социальной группе принадлежит заинтересованный в этом человек.
А полиции не следует кого-либо опасаться ввиду таких вещей как репутация, правоохранительные силы находится в спокойной бдительности и улучшать свою квалификацию, дабы лучше выполнять свой долг по охране общественного порядка и обеспечения безопасности.
В каких-то странах уже получилось по большей части утихомирить футбольных болельщиков, в некоторых странах с эти пока хуже.
Надеюсь на то что будет сделан прогресс в этом плане, и проблем от футбольных болельщиков будет всё меньше, что повысится культура болельщиков, а также что просмотр футбола вживую станет более открытым и безопасным времяпрепровождением вне зависимости от того к какой социальной группе принадлежит заинтересованный в этом человек.
А полиции не следует кого-либо опасаться ввиду таких вещей как репутация, правоохранительные силы находится в спокойной бдительности и улучшать свою квалификацию, дабы лучше выполнять свой долг по охране общественного порядка и обеспечения безопасности.