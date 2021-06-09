Милонов: «Датская полиция превратилась в рассадник трансгендеров»

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вчера, 16:07

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов отреагировал на слова начальника Службы готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Копенгагена Питера Даля, который обрадовался, что фанатам из России не разрешили въехать на территорию страны для посещения матча Евро-2020.

Разве нормальный полицейский так скажет? Датская полиция превратилась в рассадник трансгендеров. Она уже давно слывет своей сс*кливостью, боясь заходить в кварталы мигрантов в своей стране, потому что мигранты их заставляют маршировать. Поэтому, естественно, они с нашими фанатами не справятся. Датские толерантные полицейские ни одного хулигана скрутить не смогут, они же ходят и разъезжают с радужными флагами в поддержку ЛГБТ . Поэтому боюсь, что они просто испугались огрести от наших фанатов. Думаю, что это хорошо. Датские полицейские просто обк*кались и обд*лались от мысли о приезде русских фанатов. Русские мужики и красавицы не похожи на них, а им будет стыдно из-за этого.

Данное решение связано с рекомендациями Европейского союза для национальных правительств, согласно которым пускать в ЕС разрешено всех, кто прошел вакцинацию одобренными вакцинами. Российские вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» в число одобренных не входят.

Матч сборной России против Дании пройдет 21 июня в Копенгагене в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата Европы.