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Милонов: «Датская полиция превратилась в рассадник трансгендеров»

вчера, 16:07
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ДанияДания21.06.2021 в 22:00 Не начался

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов отреагировал на слова начальника Службы готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Копенгагена Питера Даля, который обрадовался, что фанатам из России не разрешили въехать на территорию страны для посещения матча Евро-2020.

Разве нормальный полицейский так скажет? Датская полиция превратилась в рассадник трансгендеров. Она уже давно слывет своей сс*кливостью, боясь заходить в кварталы мигрантов в своей стране, потому что мигранты их заставляют маршировать. Поэтому, естественно, они с нашими фанатами не справятся. Датские толерантные полицейские ни одного хулигана скрутить не смогут, они же ходят и разъезжают с радужными флагами в поддержку ЛГБТ. Поэтому боюсь, что они просто испугались огрести от наших фанатов.

Думаю, что это хорошо. Датские полицейские просто обк*кались и обд*лались от мысли о приезде русских фанатов. Русские мужики и красавицы не похожи на них, а им будет стыдно из-за этого.

Данное решение связано с рекомендациями Европейского союза для национальных правительств, согласно которым пускать в ЕС разрешено всех, кто прошел вакцинацию одобренными вакцинами. Российские вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» в число одобренных не входят.

Матч сборной России против Дании пройдет 21 июня в Копенгагене в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата Европы.

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Twisted
Twisted
вчера в 22:43
У этогот депутата госдумы похоже основная работа постоянно зомбировать бравых русских на тему геев и лгбт
galem72
galem72 ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 19:05
Наша гос'дура - откровенная кунсткамера. Там подобных представителей не на один такой "музей" наберётся. ))
juvenale
juvenale
вчера в 18:08
и вот таких клоунов в дурдуме большинство
Tostao
Tostao ответ Mangur (раскрыть)
вчера в 18:08
Нет такого слова россистская. Есть либо российская, либо расистская.
Если российская, то не вижу никакой схожести с датчанами.
arsenVS
arsenVS
вчера в 17:38
Боже какой стыд. И "это" депутат !
Mangur
Mangur ответ Tostao (раскрыть)
вчера в 17:37
Нет. Именно" россисткая".
баск
баск
вчера в 17:20
Этот клоун Милонов- хороший пример того, то какой степени личностной деградации можно дойти, проведя много лет в современной россиянской власти.
Когда-то неглупый и адекватный, в общем-то, человек превратился в помойку.

Немного перефразируя нобелевского лауреата Льва Ландау- Милонов это унитаз, работающий наоборот..
311
311
вчера в 17:18
Кто о чем, а Милонов опять про своих!)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:55
От датских полицаев голубизной воняет.
YVG
YVG
вчера в 16:45
    НИКИТА ТАРАСОВ
    НИКИТА ТАРАСОВ
    вчера в 16:38
    ну если в полицию набирать баб и 2астов ,то что вы от неё хотите ? Правильно их арабы раком ставят
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    вчера в 16:37
    Опять дверь в палату не закрыли...
    1bear
    1bear
    вчера в 16:28
    "...датская полиция обделалась..." мне нравится
    Tostao
    Tostao ответ Mangur (раскрыть)
    вчера в 16:26
    Расистская - ты так хотел написать?
    ОПС
    ОПС
    вчера в 16:22
    ну и ну...
    Legend 6
    Legend 6
    вчера в 16:21
    🤦‍♂️смех.
    Иногда лучше жевать, чем говорить...
    Mangur
    Mangur
    вчера в 16:20
    Россиская сущность датчан налицо.
    Шишанутый
    Шишанутый
    вчера в 16:18
    "Естественно, они с нашими фанатами не справятся. Датские толерантные полицейские ни одного хулигана скрутить не смогут. Они просто испугались огрести от наших фанатов."

    Росийский депутат этими словами сам же подтвердил правоту датской полиции. Милонов сам признал русских фанатов хулиганами от которых одни проблемы. Датчане не пустили их к себе и этим самым решили проблему чтобы хулиганы не мешали нормальным футбольным болельщикам и матчи прошли без происшествий. Молодцы датчане!
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