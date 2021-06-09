Милонов: «Датская полиция превратилась в рассадник трансгендеров»

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов отреагировал на слова начальника Службы готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Копенгагена Питера Даля, который обрадовался, что фанатам из России не разрешили въехать на территорию страны для посещения матча Евро-2020.
Разве нормальный полицейский так скажет? Датская полиция превратилась в рассадник трансгендеров. Она уже давно слывет своей сс*кливостью, боясь заходить в кварталы мигрантов в своей стране, потому что мигранты их заставляют маршировать. Поэтому, естественно, они с нашими фанатами не справятся. Датские толерантные полицейские ни одного хулигана скрутить не смогут, они же ходят и разъезжают с радужными флагами в поддержку ЛГБТ. Поэтому боюсь, что они просто испугались огрести от наших фанатов.
Думаю, что это хорошо. Датские полицейские просто обк*кались и обд*лались от мысли о приезде русских фанатов. Русские мужики и красавицы не похожи на них, а им будет стыдно из-за этого.
Данное решение связано с рекомендациями Европейского союза для национальных правительств, согласно которым пускать в ЕС разрешено всех, кто прошел вакцинацию одобренными вакцинами. Российские вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» в число одобренных не входят.
Матч сборной России против Дании пройдет 21 июня в Копенгагене в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата Европы.
Если российская, то не вижу никакой схожести с датчанами.
Если российская, то не вижу никакой схожести с датчанами.
Когда-то неглупый и адекватный, в общем-то, человек превратился в помойку.
Немного перефразируя нобелевского лауреата Льва Ландау- Милонов это унитаз, работающий наоборот..
Когда-то неглупый и адекватный, в общем-то, человек превратился в помойку.
Немного перефразируя нобелевского лауреата Льва Ландау- Милонов это унитаз, работающий наоборот..
Иногда лучше жевать, чем говорить...
Иногда лучше жевать, чем говорить...
Росийский депутат этими словами сам же подтвердил правоту датской полиции. Милонов сам признал русских фанатов хулиганами от которых одни проблемы. Датчане не пустили их к себе и этим самым решили проблему чтобы хулиганы не мешали нормальным футбольным болельщикам и матчи прошли без происшествий. Молодцы датчане!
Росийский депутат этими словами сам же подтвердил правоту датской полиции. Милонов сам признал русских фанатов хулиганами от которых одни проблемы. Датчане не пустили их к себе и этим самым решили проблему чтобы хулиганы не мешали нормальным футбольным болельщикам и матчи прошли без происшествий. Молодцы датчане!