В Самаре откроется фан-зона для просмотров матчей сборной России

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вчера, 13:39

Самарский стадион «Солидарность-Арена» организует фан-зону вместимостью до 5 тыс. зрителей для просмотра матчей сборной России на Евро-2020.

«В ближайшие дни на стадионе „Солидарность-Арена“ будет организована фан-зона сборной России по футболу „Наши парни“. В периметре стадиона установят большой экран размером 10х6 м для прямых трансляций матчей сборной. За 3 часа до начала трансляций на территории стадиона для зрителей будут организованы развлекательная и концертная программы, автограф-сессии с амбассадором российского футбола, спортивные и интерактивные площадки, зона фудкорта, стена пожеланий, футбольные матчи среди болельщиков. Вместе с нашими болельщиками игры будут смотреть легендарные игроки и тренеры сборной России, а также известные общественные и творческие персоны — поклонники футбола», - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Ранее стало известно, что заполняемость фан-зоны на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге также составит 5 тыс. человек.