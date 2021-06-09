ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыЕвро-2020

В Самаре откроется фан-зона для просмотров матчей сборной России

вчера, 13:39

Самарский стадион «Солидарность-Арена» организует фан-зону вместимостью до 5 тыс. зрителей для просмотра матчей сборной России на Евро-2020.

«В ближайшие дни на стадионе „Солидарность-Арена“ будет организована фан-зона сборной России по футболу „Наши парни“. В периметре стадиона установят большой экран размером 10х6 м для прямых трансляций матчей сборной. За 3 часа до начала трансляций на территории стадиона для зрителей будут организованы развлекательная и концертная программы, автограф-сессии с амбассадором российского футбола, спортивные и интерактивные площадки, зона фудкорта, стена пожеланий, футбольные матчи среди болельщиков. Вместе с нашими болельщиками игры будут смотреть легендарные игроки и тренеры сборной России, а также известные общественные и творческие персоны — поклонники футбола», - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Ранее стало известно, что заполняемость фан-зоны на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге также составит 5 тыс. человек.

Все новости
Источник: tass.ru
Милонов: «Датская полиция превратилась в рассадник трансгендеров»
Вчера, 16:07 Комментарии18
Полиция Копенгагена: «Фанаты из России часто пытаются устроить беспорядки»
Вчера, 15:56 Комментарии35
Заполняемость фан-зоны на Конюшенной площади составит 5 тыс. человек
08 июня Комментарии4
Фан-зону Евро-2020 в Петербурге украсят граффити на футбольную тему
08 июня Комментарии6
Фан-зону в Петербурге одновременно смогут посетить 6,5 тыс. человек
07 июня Комментарии2
Сборная России проведёт открытую тренировку для болельщиков
04 июня Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
David Young
David Young
вчера в 13:58
Это хорошо. Но ещё бы хотя бы часть матчей других сборных показать, и ещё сделать это в других городах.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:48
Всё правильно, так и надо делать!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 13:44
Дело хорошее, нужное.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100