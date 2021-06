Полузащитник сборной Дании потерял сознание во время матча группового этапа Евро-2020 против сборной Финляндии.

В концовке первого тайма футболист упал на газон без сознания. Медики делали игроку массаж сердца, а после хавбека унесли с поля на носилках, закрыв от камер. Эриксена увезли со стадиона на скорой.

