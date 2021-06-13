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Жирков — самый возрастной игрок сборной России в истории Евро

сегодня, 00:03
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Сборная России разгромно проиграла сборной Бельгии (0:3) в матче группового этапа Евро-2020.

Защитник «Зенита» Юрий Жирков, который вышел в стартовом составе, стал самым возрастным футболистом (37 лет и 296 дней) в истории сборной России (включая СССР и СНГ), который сыграл на чемпионате Европы. Ранее это достижение принадлежало бывшему защитнику ЦСКА Сергею Игнашевичу (36 лет и 342 дня на Евро-2016).

Жирков не смог доиграть матч со сборной Бельгии из-за травмы. Он покинул поле в концовке первого тайма.

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Все комментарии
euphorine
euphorine
сегодня в 00:25, ред.
Прости, Юра!
Мы и тут всё про*бали.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:23
Прежде всего здоровья Юрию. Но то что его включили в сборную это говорит не о его сильных физических кондициях, а о слабости российских игроков, играющих на его позиции или о близорукости Главного тренера сборной, а может это простое человеческое упрямство. В любом случае нести ответственность тренескому штабу, только вот болельщикам от этого нелегче.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 00:19
без рекордов не уйдут, уже в плюс.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:05
А ещё кто-то самый упрямый тренер)))
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:04, ред.
Герой России Юрий Жирков🌟☝ !!!
drug01
drug01
сегодня в 00:04
Вот это Да
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