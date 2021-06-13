Жирков — самый возрастной игрок сборной России в истории Евро

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сегодня, 00:03

Сборная России разгромно проиграла сборной Бельгии (0:3) в матче группового этапа Евро-2020.

Защитник «Зенита» , который вышел в стартовом составе, стал самым возрастным футболистом (37 лет и 296 дней) в истории сборной России (включая СССР и СНГ ), который сыграл на чемпионате Европы. Ранее это достижение принадлежало бывшему защитнику ЦСКА (36 лет и 342 дня на Евро-2016).

Жирков не смог доиграть матч со сборной Бельгии из-за травмы. Он покинул поле в концовке первого тайма.