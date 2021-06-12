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Россия никогда не выигрывала на Евро, если уступала в счёте по ходу матча

вчера, 23:11
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Сборная России уступает сборной Бельгии со счётом 0:2 после первого тайма матча группового этапа Евро-2020.

Россия ни разу не выигрывала на чемпионате Европы, если уступала в счете по ходу матча (2 ничьи, 9 поражений).

Худшим игроком первого тайма матча Бельгия — Россия стал голкипер Антон Шунин.

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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 23:30
Так Россия и не выигрывала Евро даже если вела в счете, что за бред.
dimagas2
dimagas2
вчера в 23:13
Та ладно)))
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