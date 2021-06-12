Россия никогда не выигрывала на Евро, если уступала в счёте по ходу матча

Сборная России уступает сборной Бельгии со счётом 0:2 после первого тайма матча группового этапа Евро-2020.
Россия ни разу не выигрывала на чемпионате Европы, если уступала в счете по ходу матча (2 ничьи, 9 поражений).
0 — Россия ни разу из 11 случаев не выигрывала в матче чемпионата Европы, если уступала в счете по ходу матча (Н2 П9). Безнадега. #EURO2020 #БельгияРоссия #BEL #RUS pic.twitter.com/40dSPLKIuN— OptaIvan (@OptaIvan) June 12, 2021
Худшим игроком первого тайма матча Бельгия — Россия стал голкипер Антон Шунин.