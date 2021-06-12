ГлавнаяНовостиСтатистикаЕвро-2020

Италия впервые выиграла 9 матчей подряд, ни разу не пропустив

сегодня, 00:26
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция0 : 3Логотип футбольный клуб ИталияИталияМатч завершен

Сборная Италии разгромила Турцию в матче открытия Евро-2020.

Таким образом, итальянцы впервые в истории выиграли девять матчей подряд без пропущенных мячей.

Сборная Италии не проигрывает с сентября 2018 года.

Все новости
Италия впервые забила 3 гола в матче Евро
Сегодня, 00:08 Комментарии5
Впервые на Евро автогол стал первым забитым мячом на турнире
Вчера, 23:42 Комментарии6
Рэшфорд — самый быстрый игрок «Манчестер Юнайтед» в сезоне 2020/21
10 июня Комментарии5
Роналду забил 104-й гол за Португалию. До мирового рекорда – 5 мячей
10 июня Комментарии11
Только Кейн участвовал в большем числе голов в квалификации Евро, чем Дзюба
08 июня Комментарии30
Две трети всех Эмилиано в АПЛ играли за «Астон Виллу»
08 июня Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:48
Полное доминирование итальянцев сегодня. Счет могли открыть еще в первом тайме, но с лихвой отыгрались во втором. Турки проиграли по всем статьям. Все же думалось, что борьба будет более упорная, но итальянцы думали иначе. Манчини продолжает беспроигрышную серию. Сможет ли кто то остановить Италию , скоро узнаем.
Вполне заслуженная победа Италии.
Всем здоровья.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:42
Преимущество домашнего стадиона, а итальянцы все три игры на групповой стадии играют у себя дома в Риме, может поспособствовать продолжению победной серии и дальше. В то же время, смогут попытаться отстоять и свои ворота в неприкосновенности. Хоть и говорят, что в финальной части соревнований слабых команд нет, но всё же класс итальянцев повыше, чем у сборных Швейцарии и Уэльса и позволяет сделать такие предположения, но это уже пища для букмекерских кантор.
1bear
1bear
сегодня в 00:40
лишний раз убеждаюсь,что итальянцы могут выиграть Евро !!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:33
Всё когдато случается впервые!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100