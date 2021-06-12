Италия впервые выиграла 9 матчей подряд, ни разу не пропустив

Сборная Италии разгромила Турцию в матче открытия Евро-2020.
Таким образом, итальянцы впервые в истории выиграли девять матчей подряд без пропущенных мячей.
Сборная Италии не проигрывает с сентября 2018 года.
Сборная Италии разгромила Турцию в матче открытия Евро-2020.
Таким образом, итальянцы впервые в истории выиграли девять матчей подряд без пропущенных мячей.
Сборная Италии не проигрывает с сентября 2018 года.
Вполне заслуженная победа Италии.
Всем здоровья.
Вполне заслуженная победа Италии.
Всем здоровья.