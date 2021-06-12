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Шунин — худший игрок первого тайма матча Бельгия — России

вчера, 23:04
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Сборная России уступает сборной Бельгии со счётом 0:2 после первого тайма матча группового этапа Евро-2020.

Портал Whoscored выставил оценки футболистам за первую половину игры. Худшим игроком в составе обеих команд является Антон Шунин (4,9), чья ошибка привела к голу. Второй худший игрок — Андрей Семёнов (5,0), чья ошибка также привела к голу. Лучший рейтинг в составе сборной России у Марио Фернандеса (6,6). Лучший рейтинг на две команды имеет Ромелу Лукаку (7,4), забивший первый гол в матче.

Шунин — худший игрок первого тайма матча Бельгия — России

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Все комментарии
gwynb1eidd
gwynb1eidd
сегодня в 00:13
Ну ничего удивительного, что лучший игрок сборной России, Бразилец, он и на ЧМ был лучшим правым защитником...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:10, ред.
Ну это полная Шуиня !!!
juvenale
juvenale
вчера в 23:59
ну все козла нашли)
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 23:47
и избрали его главным)))))))))))))))))))))))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:43
Там не только Шунин косячит,ещё Семёнов и остольные не лучше!
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:37
Представляю разбор на срач тв!
Мы на равных играли с лучшей сборной мира в рейтинге! А чё! Во втором на равных вату катали! Одни не хотели ну а другие не могли)))
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 23:32
Я тоже так думаю! Еще меня посетила мысль!Страшно подумать если бы бельгийцы играли на все 100%))
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 23:29
Усатый все равно считает что он прав, а вы все дилетанты
протон1
протон1
вчера в 23:27
это не сборная а физкультура в школе
ProKop92
ProKop92
вчера в 23:14
Какой "тренер" такой и вратарь
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 23:11
Самое страшное, он же и в отборе на ЧМ будет усами шевелить.
Тень Отца
Тень Отца
вчера в 23:10
Львы рукоблудия! Двуглавые цыплята родины! Я вас верю по-прежнему, вы сможете оправдать мою ставку 4:0!)))
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 23:09
Привет Усам так сказать))
_Философ_
_Философ_
вчера в 23:07
Какая неожиданность
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 23:06
Вспоминается фраза Губерниева
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:06
Вполне объективно.
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