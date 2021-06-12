Шунин — худший игрок первого тайма матча Бельгия — России

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вчера, 23:04

Сборная России уступает сборной Бельгии со счётом 0:2 после первого тайма матча группового этапа Евро-2020.

Портал Whoscored выставил оценки футболистам за первую половину игры. Худшим игроком в составе обеих команд является (4,9), чья ошибка привела к голу. Второй худший игрок — (5,0), чья ошибка также привела к голу. Лучший рейтинг в составе сборной России у (6,6). Лучший рейтинг на две команды имеет (7,4), забивший первый гол в матче.