Буффон: «В течение 2-3 дней приму решение о будущем»

Голкипер Джанлуиджи Буффон рассказал о планах на будущее.
Мне потребовалось две недели, чтобы остановиться и разложить все по полочкам, понять, останавливаться или нет. Я принял решение, что продолжу играть еще как минимум год.
У меня есть хорошие предложения от команд, которые будут играть в Лиге чемпионов, но я отказался от возможности выиграть Лигу чемпионов, являясь игроком второго плана. Я уже испытал это в «Ювентусе». У меня есть вариант возврата к истокам, я рассматриваю его.
В течение 2-3 дней я приму окончательное решение. Хочу все взвесить и понять, что будет меня мотивировать больше всего.
Ранее сообщалось, что Буффон подпишет с «Пармой» двухлетний контракт.