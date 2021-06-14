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Буффон: «В течение 2-3 дней приму решение о будущем»

14 июня 2021, 16:45

Голкипер Джанлуиджи Буффон рассказал о планах на будущее.

Мне потребовалось две недели, чтобы остановиться и разложить все по полочкам, понять, останавливаться или нет. Я принял решение, что продолжу играть еще как минимум год.

У меня есть хорошие предложения от команд, которые будут играть в Лиге чемпионов, но я отказался от возможности выиграть Лигу чемпионов, являясь игроком второго плана. Я уже испытал это в «Ювентусе». У меня есть вариант возврата к истокам, я рассматриваю его.

В течение 2-3 дней я приму окончательное решение. Хочу все взвесить и понять, что будет меня мотивировать больше всего.

Ранее сообщалось, что Буффон подпишет с «Пармой» двухлетний контракт.

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Все комментарии
juvenale
juvenale
14 июня в 18:33
Зря...мог бы еще сезон-два в Юве отыграть
Футболтус
Футболтус
14 июня в 17:31
Пора друг заканчивать, пора
Ironigor
Ironigor
14 июня в 17:16, ред.
Если есть уверенность в своих силах, почему бы и нет !!! Удачи тебе БУФФОНИЩЕ где бы тебе не пришлось играть !!! Всем Добра !!!
1bear
1bear
14 июня в 17:07
сидеть на лавке ещё год,ну не знаю,для этого можно было из Юве и не уходить
КЭТиК
КЭТиК
14 июня в 16:57
В сборную точно не возьмут
Leha-ha50
Leha-ha50
14 июня в 16:51
Интересно , где Буффон окажется???
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