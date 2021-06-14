Буффон: «В течение 2-3 дней приму решение о будущем»

Голкипер рассказал о планах на будущее.

Мне потребовалось две недели, чтобы остановиться и разложить все по полочкам, понять, останавливаться или нет. Я принял решение, что продолжу играть еще как минимум год.

У меня есть хорошие предложения от команд, которые будут играть в Лиге чемпионов, но я отказался от возможности выиграть Лигу чемпионов, являясь игроком второго плана. Я уже испытал это в «Ювентусе». У меня есть вариант возврата к истокам, я рассматриваю его.

В течение 2-3 дней я приму окончательное решение. Хочу все взвесить и понять, что будет меня мотивировать больше всего.