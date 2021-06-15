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Министр спорта РФ: «Ожидаем победы в матче с командой Финляндии»

15 июня 2021, 12:36
ФинляндияЛоготип футбольный клуб Финляндия0 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Министр спорта России Олег Матыцин рассуждает о предстоящем матче национальной сборной против команды Финляндии на Евро-2020.

Ожидаем победы в матче с командой Финляндии. За счет чего можем победить? Это вопросы к главному тренеру и спортсменам. За счет большей мотивации и понимания, что эта игра является решающей.

Надеюсь, что наши спортсмены и тренеры оправдают доверие, которое оказано болельщиками всей страны.

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников считает, что Россия уверенно победит Финляндию.

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Все комментарии
karnager
karnager ответ Oplot (раскрыть)
15 июня в 20:00
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    15 июня в 19:00
    Какое было время , мы и чемпионами Европы были ...
    ФИНЛЯНДИЯ - СССР - 0:10 (0:7)
    15 августа 1957
    Отборочный матч чемпионата мира–58.
    Хельсинки. Олимпийский стадион. 18137 зрителей.
    Судья: Аксель Асмуссен (Дания).
    Финляндия: Матти Каннас, Эркки Харелл, Алпо Линтамо, Стиг-Ёран Мюнтти (к), Аймо Соммарберг, Кауко Хаккарайнен, Свен-Эрик Сундберг, Ханну Канкконен, Кай Пальман, Унто Невалайнен, Юхани Пелтонен.
    Тренер: Курт Вайнрайх (ФРГ).
    СССР: Владимир Беляев, Михаил Огоньков, Константин Крижевский, Борис Кузнецов, Юрий Войнов, Игорь Нетто (к), Борис Татушин, Анатолий Исаев, Никита Симонян, Эдуард Стрельцов, Анатолий Ильин.
    Тренер: Гавриил Качалин.
    Голы: Нетто (6), Симонян (9, 13, 31), Исаев (12, 20), Стрельцов (29, 49), Ильин (60, 87).
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    15 июня в 18:27
    Ну что здесь посоветовать ?
    Пусть Путин звонит своим друганам - Ротенбергу, Тимченке, Ковалеву , они же граждане Финляндии, чтоб фины сдали игру.
    Другого пути я не вижу.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    15 июня в 16:54
    Прекратить надо балабольство, через сутки всё увидим воочию.
    Чёрный рыцарь
    Чёрный рыцарь
    15 июня в 16:32
    После разгрома от донных бельгийцев я и не знаю чего ждать.
    Вот посмотрите, Бельгия вылетит в плейоф сразу.
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин ответ Oplot (раскрыть)
    15 июня в 16:12
    Не стоит забывать, что первый гол бельгийцы забили из чистого офсайда!
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK-
    15 июня в 16:04
    Наша сборная финнам никогда меньше трёх за игру не забивала, вот и посмотрим насколько она деградировала!
    Рязань 062
    Рязань 062
    15 июня в 15:36
    Ваши ожидания-это ваши проблемы
    Любoмир
    Любoмир
    15 июня в 15:31
    Ожиданиями выигрыш не сделаешь
    Командир танка
    Командир танка
    15 июня в 15:24
    мы такое почти дословно про хокей видали по телевизору, не министр а позорище
    np87zh54nqma
    np87zh54nqma
    15 июня в 15:18
    Там на верху дали указание:
    проигрываем но с достоинством, подчеркиваю С ДОСТОИНСТВОМ!!!!!
    alexcc2009
    alexcc2009
    15 июня в 14:46
    У финов мы не выиграем как и у датчан. Но Ч никуда не денется. Дадут завалить выход на ЧЕ
    Tommy Lee
    Tommy Lee
    15 июня в 14:25
    Мотивировать, я так понимаю, собрались не наших игроков и тренера, а Сборную Финляндии
    Beekeeper
    Beekeeper ответ Oplot (раскрыть)
    15 июня в 13:59
    не видел тренерскую руку и самого тренера у сборной
    ТТ
    ТТ
    15 июня в 13:49, ред.
    То, что мы не оправдали ваши ожидания, – это не наши проблемы. Это ваши проблемы. ))) ....
    112910415
    112910415
    15 июня в 13:47
    теперь победа неизбежна
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров
    15 июня в 13:40
    А если нет,то будут какие-то выводы?Например насчет профпригодности тренера?
    Oplot
    Oplot
    15 июня в 13:40, ред.
    Наша сборная победит с разгромным счетом и полностью поменяет расклад сил в группе,показав что первый матч был чистой случайностью,так как бельгийцы на самом деле не космос,а наши сами себе привезли,при том что было огромное преимущество в половине первого тайма.После победы над финнами,команда уверенно будет плбеждать до полуфинала где уже все будет зависеть от удачи и тренерской руки.Возможно там же и будет возможность поквитаться с Бельгией как следует.
    Futurista
    Futurista
    15 июня в 13:23
    Даже в министерстве спорта не знают за счет чего можно победить Финляндию...может в минобороны знают?)...
    An Jo
    An Jo
    15 июня в 13:21
    Датчане тоже ожидали.
    particular
    particular
    15 июня в 13:10, ред.
    Матыцин, наверняка, по своей душевной простоте, думает, что финны хороши только в лыжах и с клюшкой...
    Тем более, тем, кто не может оправдать зарплату, сложно будет оправдать доверие...
    VeniaminS
    VeniaminS
    15 июня в 13:04
    Будем надеятся на победу
    ДАША Д
    ДАША Д
    15 июня в 12:58
    Для тренера Черчесова решающая игра.
    Caniggia
    Caniggia
    15 июня в 12:42
    Да уж, оптимисты, мать их!
    ОПС
    ОПС
    15 июня в 12:41
    Мы тоже ожидаем, только, посмотрим.
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