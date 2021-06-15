Министр спорта РФ: «Ожидаем победы в матче с командой Финляндии»

Министр спорта России Олег Матыцин рассуждает о предстоящем матче национальной сборной против команды Финляндии на Евро-2020.

Ожидаем победы в матче с командой Финляндии. За счет чего можем победить? Это вопросы к главному тренеру и спортсменам. За счет большей мотивации и понимания, что эта игра является решающей.

Надеюсь, что наши спортсмены и тренеры оправдают доверие, которое оказано болельщиками всей страны.