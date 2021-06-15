Министр спорта РФ: «Ожидаем победы в матче с командой Финляндии»

Министр спорта России Олег Матыцин рассуждает о предстоящем матче национальной сборной против команды Финляндии на Евро-2020.
Ожидаем победы в матче с командой Финляндии. За счет чего можем победить? Это вопросы к главному тренеру и спортсменам. За счет большей мотивации и понимания, что эта игра является решающей.
Надеюсь, что наши спортсмены и тренеры оправдают доверие, которое оказано болельщиками всей страны.
Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников считает, что Россия уверенно победит Финляндию.
ФИНЛЯНДИЯ - СССР - 0:10 (0:7)
15 августа 1957
Отборочный матч чемпионата мира–58.
Хельсинки. Олимпийский стадион. 18137 зрителей.
Судья: Аксель Асмуссен (Дания).
Финляндия: Матти Каннас, Эркки Харелл, Алпо Линтамо, Стиг-Ёран Мюнтти (к), Аймо Соммарберг, Кауко Хаккарайнен, Свен-Эрик Сундберг, Ханну Канкконен, Кай Пальман, Унто Невалайнен, Юхани Пелтонен.
Тренер: Курт Вайнрайх (ФРГ).
СССР: Владимир Беляев, Михаил Огоньков, Константин Крижевский, Борис Кузнецов, Юрий Войнов, Игорь Нетто (к), Борис Татушин, Анатолий Исаев, Никита Симонян, Эдуард Стрельцов, Анатолий Ильин.
Тренер: Гавриил Качалин.
Голы: Нетто (6), Симонян (9, 13, 31), Исаев (12, 20), Стрельцов (29, 49), Ильин (60, 87).
ФИНЛЯНДИЯ - СССР - 0:10 (0:7)
15 августа 1957
Отборочный матч чемпионата мира–58.
Хельсинки. Олимпийский стадион. 18137 зрителей.
Судья: Аксель Асмуссен (Дания).
Финляндия: Матти Каннас, Эркки Харелл, Алпо Линтамо, Стиг-Ёран Мюнтти (к), Аймо Соммарберг, Кауко Хаккарайнен, Свен-Эрик Сундберг, Ханну Канкконен, Кай Пальман, Унто Невалайнен, Юхани Пелтонен.
Тренер: Курт Вайнрайх (ФРГ).
СССР: Владимир Беляев, Михаил Огоньков, Константин Крижевский, Борис Кузнецов, Юрий Войнов, Игорь Нетто (к), Борис Татушин, Анатолий Исаев, Никита Симонян, Эдуард Стрельцов, Анатолий Ильин.
Тренер: Гавриил Качалин.
Голы: Нетто (6), Симонян (9, 13, 31), Исаев (12, 20), Стрельцов (29, 49), Ильин (60, 87).
Пусть Путин звонит своим друганам - Ротенбергу, Тимченке, Ковалеву , они же граждане Финляндии, чтоб фины сдали игру.
Другого пути я не вижу.
Пусть Путин звонит своим друганам - Ротенбергу, Тимченке, Ковалеву , они же граждане Финляндии, чтоб фины сдали игру.
Другого пути я не вижу.
Вот посмотрите, Бельгия вылетит в плейоф сразу.
Вот посмотрите, Бельгия вылетит в плейоф сразу.
проигрываем но с достоинством, подчеркиваю С ДОСТОИНСТВОМ!!!!!
проигрываем но с достоинством, подчеркиваю С ДОСТОИНСТВОМ!!!!!
Тем более, тем, кто не может оправдать зарплату, сложно будет оправдать доверие...
Тем более, тем, кто не может оправдать зарплату, сложно будет оправдать доверие...