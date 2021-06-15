«Рад быть тренером „Спартака“». Лучший момент интервью Витории на русском

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15 июня 2021, 00:41

Пресс-служба «Спартака» опубликовала лучший момент первой пресс-конференции нового главного тренера московского клуба Руя Витории, где он обратился к журналистам на русском языке.

Добрый день. Я очень рад быть тренером «Спартака».

Скорее всего, самый классный момент прошедшего дня ❤



Руй Витория обращается к болельщикам и журналистам на русском языке 🇷🇺 pic.twitter.com/M0KtBag8Z2 — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) June 14, 2021

Ранее «Спартак» показал первый день Руя Витории в клубе.