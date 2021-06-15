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«Рад быть тренером „Спартака“». Лучший момент интервью Витории на русском

15 июня 2021, 00:41

Пресс-служба «Спартака» опубликовала лучший момент первой пресс-конференции нового главного тренера московского клуба Руя Витории, где он обратился к журналистам на русском языке.

Добрый день. Я очень рад быть тренером «Спартака».

Ранее «Спартак» показал первый день Руя Витории в клубе.

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Сп62
Сп62 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
15 июня в 11:14
А он предоплату получает.
112910415
112910415
15 июня в 06:12
ну, молодец
теперь - непосредственно работать
YVG
YVG
15 июня в 05:13
Опыт Кононова и Тедеско ничему не учит Руя.
ТТ
ТТ
15 июня в 03:39
Пыль пускает !!
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
15 июня в 02:14
Через пару-тройку месяцев посмотрим как запоешь
ABir
ABir
15 июня в 01:46
Показал уважение к стране, в которой предстоит работать
Ironigor
Ironigor ответ Leha-ha50 (раскрыть)
15 июня в 01:27
А вот это точно !!!)
Leha-ha50
Leha-ha50
15 июня в 01:08
Еще больше радоваться будешь, когда компенсацию получать будешь.
alfranza
alfranza
15 июня в 01:02
Это пройдет.
STVA 1
STVA 1
15 июня в 00:46
Молодец конечно
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